Dresden

Der ambulante Hospiz- und Palliativberatungsdienst der Diakonissenanstalt Dresden sucht wieder Helfer, die schwerkranke Menschen am Ende des Lebens oder deren Angehörige begleiten wollen. Die spezielle Schulung, um diese Aufgabe meistern zu können, bietet die Diakonissenanstalt ebenfalls an. Der nächste Kurs beginnt am 1. Februar und beansprucht einen Zeitraum von acht Monaten. Der Kurs umfasst 100 Stunden theoretischen Unterricht und 20 Stunden Praktikum. Das Praktikum wird als Besuchspraktikum in den Pflegeheimen der Diako Seniorenhilfe in Dresden und Radebeul und auf Wunsch auch im Diakonissenkrankenhaus durchgeführt.

Die Kursmodule finden in den Räumlichkeiten des Hospizdienstes, Holzhofgasse 29, statt.

Der Ambulante Hospizdienst hilft und unterstützt schwer kranke und sterbende Erwachsene am Lebensende und deren Angehörige. Neben hauptamtlichen Mitarbeiter besuchen auch ehrenamtliche Hospizhelfer Menschen in dieser schwierigen Situation zu Hause, in Altenzentren oder in Krankenhäusern.

Eine Anmeldung ist unter Telefon 0351/810-1919 oder via mail unter hospizdienst@ diako-dresden.de möglich. Weitere Informationen zu dem Ausbildungskurs finden Interessierte unter diako-dresden.de.

Von Carolin Seyffert