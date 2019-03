Dresden

Der Meineidsprozess gegen die sächsische Landtagsabgeordnete Frauke Petry dauert länger als zunächst erwartet. Wie das Landgericht Dresden am Dienstag mitteilte, sind drei weitere Termine bis Anfang April vorgesehen. Der früheren AfD-Chefin Petry wird vorgeworfen, im Rahmen einer Zeugenvernehmung am 12. November 2015 vor dem sächsischen Wahlprüfungsausschuss wahrheitswidrige Angaben gemacht zu haben. Der Prozess wegen Meineidsverdachts gegen die ehemalige Bundestagsabgeordnete hatte am 18. Februar begonnen und sollte ursprünglich am 13. März enden.

Dabei geht es um Darlehen der damaligen AfD-Landtagskandidaten zur Finanzierung des Wahlkampfes. Petry soll geäußert haben, dass die Kandidaten nach einer erfolgreichen Wahl hätten entscheiden können, ob die Darlehen zurückgezahlt oder in eine Spende umgewandelt werden sollen. Diese Angaben sollen den Darlehensverträgen widersprechen, wonach ein Landtagskandidat für den Fall seiner Wahl auf die Rückzahlung des Darlehens verzichtet.

Petry war neben ihrer Funktion als AfD-Bundessprecherin auch Vorsitzende der sächsischen Landtagsfraktion der Partei. Kurz nach der Bundestagswahl 2017 trat sie aus der AfD aus und gründete die Blaue Partei. Dem sächsischen Landtag gehört sie als fraktionslose Abgeordnete weiter an.

In dem Darlehensstreit hatte sie später einen Irrtum eingeräumt, aber versichert, nicht absichtlich falsch ausgesagt zu haben. Der Bundestag hatte Anfang 2018 Petrys Immunität aufgehoben und damit den Weg für eine Hauptverhandlung freigemacht. Kurze Zeit später hatte die 15. Große Strafkammer des Landgerichts Dresden die Anklage der Staatsanwaltschaft Dresden zugelassen.

epd