Dresden

Missbrauchsfälle machen immer wieder deutlich, dass im Kampf gegen sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche noch Handlungsbedarf besteht. Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass in jeder deutschen Schulklasse ein bis zwei Kinder von sexuellem Missbrauch betroffen sind. In rund 12 000 Fällen werden jährlich deutschlandweit Strafanzeige erstattet – bittere Realität.

„Auf einen aufgedeckten Fall kommen etwa 15 bis 20 unentdeckte Fälle. Die Dunkelziffer ist also relativ hoch“, erklärt Heike Mann, Leiterin der Fachstelle „Shukura“. In Dresden kümmert sich die Fachstelle um die Prävention sexualisierter Gewalt an Mädchen und Jungen. Mit verschiedenen Projekten, Elternveranstaltungen, Fall- und Fachberatungen sorgen die Mitarbeiterinnen für Sensibilisierung unter Kindern und Erwachsenen. „Shukura ist ein ägyptischer und afrikanischer Frauenname. Er bedeutet ,Du bist einzigartig’“, erklärt die Leiterin. Das ist auch das Motto des Hauses. Heute wird es 20 Jahre alt.

Signale erkennen und handeln

„Wo Kinder in irgendeiner Art und Weise betreut werden, herrscht natürlich immer ein Risiko für sexualisierte Gewalt“, sagt Heike Mann. Mit Schutzkonzepten könne man dieses aber minimieren. Die eigentliche Prävention findet der Sozialpädagogin zufolge bei den Erwachsenen statt, die durch Schulungen Signale erkennen und Ansprechpartner für Betroffene sein sollen. „Oft hören wir bei solchen Schulungen von Teilnehmern, dass sie mit sexualisierter Gewalt zum Glück noch nichts zu tun hatten“, sagt Sozialpädagogin Christiane Hentschker-Bringt. „Danach wird vielen aber bewusst, dass ihnen das doch schon in irgendeiner Weise begegnet ist.“

Aber auch die Arbeit mit Kindern sei natürlich wichtig. Mit Theaterstücken und Präventionsprogrammen sollen sie sensibilisiert werden. „Am Ende des Projekttages gibt es für sie immer eine Sprechstunde, in der sie mit allem zu uns kommen können. Da vertrauen sich in einigen Fällen auch Kinder an“, erzählt Christiane Hentschker-Bringt. „Es stürzt Opfer in große Loyalitätskonflikte, wenn Bezugspersonen sexuell gewalttätig werden. Denn eine Offenbarung bedeutet für die Kinder auch ein Ende der Harmonie“, weiß die 43-Jährige.

Um Kindern den Geheimhaltungsdruck zu nehmen, spielen bei den Projekttagen „gute“ und „schlechte“ Geheimnisse eine Rolle. Betroffene Mädchen und Jungen werden ermutigt, sich Hilfe zu holen und Täter nicht länger zu schützen. „Wenn sich Kinder Erwachsenen anvertrauen, dann stehen diese in der Pflicht Kinder vor weiterer Gewalt zu schützen. Geschieht das in der Kindersprechstunde, unterstützen wir das jeweilige Kind. In der Regel wird dazu das Jugendamt eingeschaltet“, sagt Heike Mann.

Höheres Bewusstsein

Einrichtungen haben oft noch eine hohe Hemmschwelle. „Viele schauen bei diesem Thema noch nicht gerne in den Spiegel. Und Aufarbeitungen können mitunter schmerzhaft sein“, weiß Leiterin Heike Mann. Doch das Bewusstsein für die Prävention sexualisierter Gewalt sei in den letzten Jahren auf jeden Fall gestiegen. „Vor 20 Jahren haben wir uns bemühen müssen, Kontakt zu Schulen herzustellen und Aufträge zu bekommen“, erinnert sich die Sozialpädagogin. Heute sei das nicht mehr nötig. „Momentan haben wir mehr Anfragen, als wir bewältigen können – sogar aus ganz Deutschland“, sagt die 48-Jährige.

Derzeit werden 130 Wochenstunden für die präventive Arbeit in Dresden durch das Jugendamt finanziert – nötig wären auf jeden Fall mehr. Weitere 39 Wochenstunden werden dem Team durch das Bundesfamilienministerium zur Verfügung gestellt. Jährlich arbeitet das sechsköpfige Team mit mehr als 1 000 Kindern und Jugendlichen, rund 500 Eltern und inzwischen fast 1 000 pädagogischen Fachkräften.

Die Arbeit lohnt sich

Die beiden Sozialpädagoginnen sind über jeden Fall froh, der ans Licht kommt. „Das bedeutet, dass wir helfen können“, sagt Heike Mann. „Bei dem Thema ist noch ein langer Weg zu gehen und eine Menge Zeit zu investieren. Aber jedes Kind, das spricht, alle Eltern und Fachkräfte, die sich dem Thema stellen, sehe ich als Erfolg“, so die Leiterin. Zudem sei sie stolz, sich nach 20 Jahren nicht mehr für die Existenz von „Shukura“ rechtfertigen zu müssen. Beide Frauen sind zuversichtlich, dass sich ihre Arbeit lohnt. „Mit jedem Kind, das begreift, wie wertvoll es ist, investieren wir etwas in die Gesellschaft und die Zukunft“, findet Christiane Hentschker-Bringt. „Wir können natürlich nicht die Welt retten – aber wir können an einzelnen Punkten etwas tun.“

Von Annafried Schmidt