Dresden

Justizbedienstete haben bei Einlasskontrollen am Fachgerichtszentrum Dresden in diesem Jahr schon 7912 Gegenstände eingezogen. Darunter befanden sich eine Schusswaffe, ein Schlagring und drei Messer im Sinne des Waffengesetzes. Im vergangenen Jahr waren 6207 Gegenstände beschlagnahmt worden, darunter ein Schlagring, zwei Elektroschocker und ein Messer. Das teilte am Freitag der Präsident des Sozialgerichts Dresden Friedrich Schilling mit. Im Fachgerichtszentrum in der Albertstadt sind das Sozialgericht, das Arbeitsgericht und das Verwaltungsgericht untergebracht.

Schilling zufolge wird jeder Besucher, der das Gebäude betreten will, kontrolliert. Die Kontrollen seien personalintensiv und müssten im Schichtdienst geleistet werden. Drei Justizbedienstete würden dafür benötigt und mindestens eine Frau pro Schicht. Das Personal werde regelmäßig für die Kommunikation mit den Besuchern geschult, erklärte der Gerichtspräsident.

Extrazimmer für die Kontrolle verschleierter Frauen

Der Einlass des Fachgerichtszentrums sei im Oktober extra umgebaut worden, damit der Vorraum den Vorgaben des Sicherheitskonzeptes besser entspricht.

Zu den Gegenständen, die die Justizbediensteten Besuchern abgenommen haben, gehören laut Schilling alle Dinge, die als Waffe verwendet werden könnten: Zum Beispiel Glasflaschen, Fingernagelscheren oder -feilen. Diese würden aber nur vorübergehend eingesammelt und den Besitzern beim Verlassen des Gerichtsgebäudes wieder ausgehändigt. Bei Waffenfunden dagegen werde die Polizei vom Personal umgehend verständigt.

Die Kontrollen seien kein Selbstzweck, erklärt Schilling und verweist auf einen Vorfall, der sich vor wenigen Wochen zugetragen hatte. Nach einer Verhandlung am Arbeitsgericht, die mit einem Vergleich endete, habe der beklagte Arbeitgeber seinen Arbeitnehmer vor dem Gerichtssaal mit einem Metallabfalleimer attackiert. „Der Angreifer wurde danach von der Polizei in Empfang genommen.“

Viele Betroffene stünden vor Gericht unter psychischem Druck. „Da werden manchmal Emotionen frei. Die Kontrollen verringern das Risiko von Gewaltausbrüchen“, begründet der Gerichtspräsident den Aufwand.

Für den Check von voll verschleierten Frauen sei ein extra Raum im Eingangsbereich eingerichtet worden. Zwei ausgebildete weibliche Bedienstete würden diesen Personenkreis kontrollieren. „Probleme sind dabei noch nie aufgetreten“, erklärte Schilling.

Von Thomas Baumann-Hartwig