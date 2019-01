Dresden

Um für wartende Fernbusreisende am Dresdner Hauptbahnhof mehr Komfort zu bieten, sollen jetzt auf dem Gehweg an der Bayrischen Straße zwei zusätzliche Un­ter­stände errichtet werden. Die beiden mobilen Unterstände sollen di­rekt neben dem Hauptbahnhof aufgestellt werden. In­for­ma­ti­onen der Stadtverwaltung zufolge sei dazu ein entsprechender Antrag bei der Deutschen Bahn eingereicht worden – der Eigentümer des Gehwegs.

Schon seit Jahren ist die Situation für Fernbusreisende auf der südlichen Seite des Hauptbahnhofs alles andere als besonders komfortabel. Neben einem Dach über dem Kopf fehlen auch Sitzgelegenheiten. Bis zu 120 Fernbusse täglich halten an der Bayerischen Straße, bringen so quasi alle paar Minuten Dutzende Gäste nach Dresden oder befördern Menschen aus der Landeshauptstadt in fast alle Ecke Eu­ropas. Allen voran der Branchenprimus Flixbus drängt deshalb schon länger auf Verbesserungen für seine Kundschaft am Hauptbahnhof.

Nach Angaben aus dem Dresdner Rathaus prüft die Bahn derzeit den Antrag für die Errichtung der beiden Unterstände. Sollte das Verkehrsun­ternehmen grünes Licht ge­ben, könnten die Fahrgastunterstände be­reits in den nächsten Wo­chen aufgestellt werden.

Zugleich könnte mit den neuen Unterständen ein weiteres Problem in dem Be­reich gelöst werden. Denn an der Bay­rischen Straße fehlt auf der Seite des Bahnhofs die Be­leuchtung. Ein Manko, dass die Ver­kehrsplaner der Stadt bereits in mehreren Beratungen mit der Stadt signalisiert hätten. Die mit Solarmodulen ausgestatten Unterstände könnten nun zumindest etwas mehr Licht ins Bahnhofsdunkel bringen. „Damit wird zwar nicht der gesamte Gehbahnbereich ausgeleuchtet, aber eine interimsmäßige Verbesserung erzielt“, heißt es dazu aus der Pressestelle im Rathaus.

Tatsächlich handelt es sich bei den Unterständen allenfalls nur um ein Interim. Um die Situation für die Fernbusreisenden nachhaltig zu verbessern, wird bereits seit Jahren um den Bau ei­nes zentralen Busbahnhofs gerungen. Mit den Stimmen von Grünen, SPD und CDU war da­für vom Stadtrat der Platz am westlichen Ende des Wiener Platzes als Standort festgelegt worden. Zu­gleich be­schlossen die Stadträte seinerzeit, dass die Verwaltung für das Vorhaben nach Investoren und Be­treibern sucht.

Die Suche blieb bislang jedoch oh­­­ne verkündbare Ergebnisse. Im Oktober hatte Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (Grüne) auf der Ex­po Real in München – Eu­ropas größter Immobilienmesse – das Projekt deshalb noch einmal vor po­tenziellen Investoren präsentiert und ein „großes Interesse an der Ausschreibung für den Busbahnhof wahrgenommen“. Aktuell können noch Ge­­bote abgegeben werden, weshalb sich die Verwaltung im Detail noch nicht weiter äußern möchte.

Von Sebastian Kositz