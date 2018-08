Dresden

Der Dresdner Flughafen stockt bei den Inlandflügen auf: Ab Ende Oktober fliegt die Fluggesellschaft Eurowings 18 Mal pro Woche von Dresden nach Stuttgart. Damit erhöht sich das Angebot um sechs Flüge im Vergleich zur vergangenen Wintersaison.

„Wir freuen uns, dass unser Partner Eurowings das Linienangebot am Flughafen Dresden erhöht und eine Tagesrand-Verbindung nach Stuttgart einführt. Dadurch können Geschäftsreisende und Tagestouristen ihren Aufenthalt flexibler gestalten. Sie haben jetzt die Wahl, ob sie lieber am Nachmittag oder am Abend zurückfliegen möchten“, erklärt Markus Kopp. Vorstand der Mitteldeutschen Flughafen AG und Geschäftsführer der Flughafen Dresden GmbH.

Von Montag bis Freitag bietet die Airline täglich einen dritten Flug ab Dresden um 20:25 Uhr an. Außerdem startet Eurowings auch am Sonntag mit einem weiteren Flug in die Landeshauptstadt Baden-Württembergs. Zum Einsatz kommen dabei Airbus A319, A320 und Bombardier DHC-8-400.

Weitere Flugverbindungen mit Eurowings im Winterflugplan 2018/19 bringen die Dresdner Fluggäste jede Woche bis zu 25 Mal nach Düsseldorf, bis zu dreimal täglich nach Köln/Bonn und dreimal die Woche nach Palma de Mallorca.

Von mir