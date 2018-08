Dresden

Die Frauenkirche lädt im August zu einer besonderen Verbindung aus Wort und Klang ein. Die sogenannten Nachtschwärmer-Meditationen finden an zwei Freitagen um 21.21 Uhr in der Unterkirche statt. In diesem Jahr widmen sich die Abende auf unterschiedliche Weise dem Thema „Mut“. Jazzig-musikalische Klänge (Klavier, Cello, Saxofon & Gitarre) gemeinsam mit unterschiedlichen Texten aus der Bibel, Briefen, Gedichten, Liedern und Geschichten sollen für eine besondere Atmosphäre sorgen. An den Freitagen des 10. und 17. Augusts wird jeweils ein Text von unterschiedlichen Gästen vorgetragen und dabei von Almuth Schulz am Piano begleitet. Auch kleine Besucher kommen an einem Abend auf ihre Kosten: Der Abend mit dem Thema „Vom Segeln auf den wilden grünen Wellen“ (Phyllis Root) beginnt am 24. August um 20.20 Uhr in der Unterkirche. Die Veranstaltung ist für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren in Begleitung geeignet. Der Eintritt ist an allen Abenden frei.

Von DNN