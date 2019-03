Die Bürgerfraktion will ihr Provisorium im Dresdner Rathaus verlassen. Sie nutzt einen Besprechungsraum, für den die FDP-Fraktion den Zugriff besitzt. Die Stadtverwaltung will das Problem mit dem Einbau einer Trennwand in die Räume der SPD-Fraktion lösen. Doch noch ist nichts entschieden.