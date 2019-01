Dresden

Es war ein Paukenschlag, als im Juni die Villa Marie Gastronomiebetriebs GmbH Insolvenz anmelden musste. Betroffen waren zum einen das bekannte und beliebte Restaurant „ Villa Marie“ am Blauen Wunder und das Striesener Feinkost-Restaurant mit Laden „La Villetta“.

„Durch einen Forderungsausfall, bedingt durch die Insolvenz der Piazza Nova Gastronomie GmbH“ habe die „ Villa Marie Gastronomiebetriebs GmbH“ ihrerseits Rechnungen nicht bezahlen können, hatte damals Insolvenzverwalter Thomas Beck gegenüber den DNN erklärt. Klaus-Karsten Heidsiek, Geschäftsführer der Piazza Nova Gastronomie GmbH, war gleichzeitig auch Geschäftsführer der Villa Marie GmbH.

Das Ziel von Insolvenzverwalter Thomas Beck war nach eigenem Bekunden von Anfang an eine dauerhafte Lösung zum Erhalt des Betriebes und dessen gastronomischer Einrichtungen. Beide Restaurants blieben auch geöffnet, die Mitarbeiter zogen mit der Geschäftsführung an einem Strang. Jetzt sind offenbar die Weichen in die Zukunft gestellt.

Blick ins das „La Villetta Quelle: Dietrich Flechtner

Das ist zumindest einem Informationsschreiben zu entnehmen, das in diesen Tagen an die Geschäftskunden des Unternehmens versandt wurde. In diesem heißt es, dass die Gläubigerversammlung einer Übertragung des Geschäftsbetriebes auf die Marieletta Gastronomiebetriebs GmbH zugestimmt habe. „Damit bleiben die gastronomischen Einrichtungen Villa Marie und La Villetta nebst Cateringservice mit seinen nahezu 40 Mitarbeitern erhalten. Der gesamte Geschäftsbetrieb soll mit Wirkung zum 01.02.2019 auf die neugegründete Gesellschaft übergehen.“

Der Mitteilung ist auch zu entnehmen, dass Sebastian Roelke in der neuen Gesellschaft jetzt einzelvertretungsberechtigter alleiniger Geschäftsführer ist. Klaus-Karsten Heidsiek, der die Restaurants einst gegründet hatte, taucht als Geschäftsführer nicht mehr auf. Insolvenzverwalter Thomas Beck war am Montag für Nachfragen nicht zu erreichen. Sebastian Roelke ließ auf eine Pressemitteilung verweisen, die dieser Tage versandt werde.

Von Catrin Steinbach