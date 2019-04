Dresden

Der 1. Mai ist Feiertag in Deutschland: Arbeiter- und Gewerkschaftsverbände erinnern an diesem Tag an die Anfänge der Arbeiterbewegung im 19. Jahrhundert, als Gewerkschaften erstmals die Einführung des Acht-Stunden-Arbeitstages forderten.

Der freie Tag lädt auf jeden Fall zu Unternehmungen ein – denn neben politischen Kundgebungen gibt es in Dresden auch andere Aktivitäten. Die Gewerkschaften laden zum Maifest auf den Schützenplatz vor das Volkshaus ein, der Ortsverein der SPD Dresden-Plauen organisiert zum 27. Mal einen Familientag am Fichteturm. Und im Alaunpark findet ein Picknick mit dem Stadtverband Die Linke statt.

Am Mittwoch ist aber noch mehr los: Ob Familienfest am Dixiebahnhof, Frühlingsfest an der Weinbergkirche oder Familien-Theaterfest in der St. Pauli Ruine – es kommt jeder auf seine Kosten. Wir haben ein paar Tipps zusammengetragen, wie man den Maifeiertag verbringen kann.

Veranstaltungen am Maifeiertag 9.30 Uhr „Radeln in den 1. Mai“: Los geht es auf dem Schützenplatz 14 am Volkshaus. Die Tour führt durch die Neu- und Altstadt und ist für Familien mit Kindern geeignet. 1

0 Uhr Flottenparade der Sächsischen Dampfschifffahrt auf der Elbe – der traditionelle Start in die Saison. Ab 10 Uhr Familientag am Fichteturm, Westendring: Der SPD Ortsverein Dresden-Plauen lädt zum Familientag ein. Eröffnung mit Böhmischer Blasmusik. Ab 10 Uhr Biergartenbetrieb im Gare de la Lune, Pillnitzer Landstr. 148: ...mit Schießbude, kleinem Riesenrad, Karussell und Blick auf die vorbeifahrenden Dampfer. Ab 11 Uhr Familienfest am Dixiebahnhof, Platz des Friedens: Viele musikalische, artistische und tänzerische Höhepunkte von Solisten, Chören, Profis sowie Laien- und Nachwuchskünstlern. Eintritt frei. Ab 11 Uhr Biergarteneröffnung in Katys Garage, Alaunstraße 48: Fassbieranstich, Livemusik und Nachmittagsschoppen. Ab 11 Uhr 1. Mai-Picknick im Alaunpark mit dem Stadtverband Die Linke und vielen Vereinen und Institutionen. Es ist ein buntes, politisches Fest mit Kinderprogramm und kulinarischer Versorgung. 11.30 und 13 Uhr Conga-gruppe Drummers Büro: Trommler läuten das Maifest auf dem Schützenplatz 14 vor dem Volkshaus ein. 12 Uhr Kundgebung auf dem Schützenplatz 14 vor dem Volkshaus: Neben Gastgeber André Schnabel spricht Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) ein Grußwort. Die Hauptrede hält der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes Sachsen Markus Schlimbach. Ab 12 Uhr Frühlingsfest an der Weinbergkirche in Pillnitz, Bergweg 3: Markt, Musik, Reiten für Kinder und Puppentheater. 13.30 Uhr Politisches Quiz beim Familientag am Fichteturm, Westendring: Fragen zur Politik und Zeitgeschichte, Teilnehmer erwarten Preise. 14 Uhr „Mensch. Wähl. Mich“-Würfelspiel auf dem Schützenplatz 14 vor dem Volkshaus: Zu Gast sind Cornelia Ernst (Linke), Matthias Ecke ( SPD) und Henriette Mehn (Grüne). 14.30 Uhr: Frühlingsfest im Eselnest Pieschen, Eisenberger Str. 21: Musik, Theater, Maibaumklettern, Kuchenbasar & Eselreiten. 15 Uhr Kostenloses Puppenspiel „Häschen und Wolf“ beim Familientag am Fichteturm, Westendring. 16 Uhr Die Dresden Big Band spielt beim Familientag am Fichteturm, Westendring. Ab 17 Uhr Familien-Theaterfest in der St. Pauli Ruine, Königsbrücker Platz: Theater, Musik und Überraschungsparty mit Einblicken in die kommende St. Pauli Saison. Eintritt frei.

Von as