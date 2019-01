Dresden

Im Zusammenhang mit seinem Rauswurf aus dem Filmtheater „Schauburg“ am Morgen des Heiligabends hat sich der AfD-Bundestagsabgeordnete Jens Maier jetzt mit einem offenen Brief an Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) und Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) gewandt. Maier hatte mit seiner Ehefrau eine vom Verein Roter Baum veranstaltete Filmvorführung besucht und war vom Veranstalter des Saales verwiesen worden (DNN berichteten). Tilo Kießling, Geschäftsführer des Vereins Roter Baum und Stadtrat für Die Linke, machte Maiers Brief zuerst im Internet öffentlich. Wenig später stellte auch Maier sein Schreiben online.

Er halte die Entwicklungen in der Schauburg für bedenklich, erklärte Maier. Es habe sich um eine öffentliche Veranstaltung gehandelt, die auf der Programmseite der „ Schauburg“ beworben worden sei. Wenn der Allgemeinheit verpflichtete Vereine bestimmen könnten, wo und wie sich demokratisch gewählte Mitglieder des Deutschen Bundestages aufhalten dürften und wo nicht, scheine eine Grenze überschritten. Diese Ausgrenzung nach Parteibuch hindere den demokratischen Ideenwettbewerb und vertiefe zudem die Gräben „in unserer Gesellschaft“, so Maier.

Er wolle Kretschmer und Hilbert „höflichst“ fragen, ob sie persönlich es für richtig hielten, dass der Verein Roter Baum bei dem „hier sichtbar gewordenen Demokratieverständnis“ weiterhin mit zahlreichen Geldmitteln ausgestattet werden solle, erklärte der Bundestagsabgeordnete. Es stelle sich auch die Frage, ob Vereinsgeschäftsführer Kießling in seiner Position noch richtig aufgehoben sei. Dieser hatte erklärt, er persönlich habe den Rauswurf von Maier veranlasst.

Kießling kommentierte den Brief des Bundestagsabgeordneten mit einem Satz: „Gegen alles Demokratische hetzen, wann immer es geht, aber bei Gegenwind um Unterstützung betteln.“

Von Thomas Baumann-Hartwig