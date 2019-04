Bei einer Brandschutzübung an der 103. Grundschule in der Radeberger Vorstadt bleibt ein Feuerwehrauto stecken – wegen Kreuzungsparkern. Auch Rettungswagen und die Müllabfuhr kommen an schlimmen Tagen nicht durch. Das sorgt jetzt für Aufruhr in der Dresdner Neustadt.