Dresdner und Gäste sollten sich heute Abend auf Verkehrsperrungen in der Dresdner Innenstadt einstellen. Grund sind zahlreiche Demonstrationen. Anwalt und Aktivist Jürgen Kasek ist ab 17 Uhr mit dem Aktionsnetzwerk "Leipzig nimmt Platz" vor dem Rathaus. Das Bündnis Dresden Nazifrei zieht ab 17.30 Uhr vom Hauptbahnhof über den Postplatz zum Albertplatz. Der Dresdner NPD-Stadtbezirksbeirat Maik Müller will ab 18 Uhr an der Lingnerallee seine Versammlung eröffnen.