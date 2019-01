Dresden

Am 1. Februar ist Ballzeit in und vor der Semperoper. Als prominenten Gast auf der Außenbühne beim Openairball erwarten die Moderatoren Sarah von Neuburg und René Kindermann den amerikanischen Popmusiker Lions Head (bürgerlich: Ignacio „Iggy“ Uriarte). Das verkündete am Dienstag der Semperopernballverein.

Spahn würdigt Todt

Er gab auch ein paar weitere Laudatoren für die Persönlichkeiten, die auf dem Semperopernball mit einem St. Georgs Orden geehrt werden, bekannt. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn würdigt Ferrari-Ikone Jean Todt. Er werde dabei flankiert von der Automobilrennfahrerin Sophia Flörsch. Sie habe als erste Frau Punkte in der Formel 4 gesammelt und verehre die Rennsportlegende Jean Todt.

Wlaschiha ehrt Delon

Schauspieler Thomas „Tom“ Wlaschiha – 1973 in Dohna geboren und bekannt unter anderem durch die Rolle des Jaqen H’ghar in der in der US-amerikanischen Fantasy-Fernsehserie „ Game of Thrones“ – wird auf Schauspiellegende Alain Delon die Laudatio halten. Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert würdigt die Verdienste von Stanislaw Tschertschessow. Dieser war Torwart bei Dynamo Dresden und ist heute Trainer der russischen Fußballnationalmannschaft.

21 Uhr beginnt in der Oper die Gala

Das Treiben auf dem Theaterplatz startet bereits 18 Uhr. 20.15 Uhr beginnt die Livesendung im MDR-Fernsehen mit dem Countdown zum Semperopernball. Ab 21 Uhr führen dann in der Oper Sylvie Meis und Roland Kaiser durch das Ballprogramm.

..elektrisch zum 14. SemperOpernBall. Ballchef Hans-Joachim Frey bekommt von Carsten Krebs aus der Gläsernen Manufaktur den Schlüssel für das erste VW-Shuttle-Fahrzeug überreicht. 45 Autos, die Hälfte davon elektrisch, werden die Ballgäste zur Oper fahren. Quelle: Jürgen-M. Schulter

Das große Mitternachtskonzert auf dem Ball spielt diesmal Andreas Gabalier. Sowohl der MDR als auch die Gäste vor der Oper können das live miterleben (ab ca. 23.45 Uhr).

Von Catrin Steinbach