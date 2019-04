Dresden

In Dresden können Vermieter ihren Bestandsmietern die Miete um nicht mehr als 15 Prozent innerhalb von drei Jahren erhöhen. Das regelt die „Verordnung zur Senkung der Kappungsgrenzen“, die die Sächsische Staatsregierung auf Betreiben des damaligen Innenministers Markus Ulbig ( CDU) 2015 erlassen hat.

Die Verordnung gilt noch bis zum 30. Juni 2020. „Wir wollen, dass die Staatsregierung eine neue Kappungsgrenzenverordnung erlässt“, erklärte am Dienstag André Schollbach, Vorsitzender der Fraktion Die Linke im Stadtrat. „Bezahlbares Wohnen ist eine der wesentlichen Fragen unserer Zeit. Stadt und Stadt müssen ihrer sozialen Verantwortung nachkommen. Dazu müssen alle wohnungspolitischen Instrumente ausgeschöpft werden“, so der Fraktionsvorsitzende.

In der vergangenen Woche hatte der Stadtrat bereits auf Initiative der Linken mit knapper Mehrheit an die Staatsregierung appelliert, die Mietpreisbremse für Dresden in Kraft zu setzen. Dieses Instrument dämpft die Neuvermietungsmieten, während die Kappungsgrenzen Erhöhungen für bestehende Mietverträge reguliert.

„Die Instrumente sind kein Allheilmittel und könnten wirkungsvoller sein“, findet Schollbach, „aber wir als Stadtrat müssen uns dafür einsetzen, dass sie zur Anwendung kommen.“ Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) soll sich an die Staatsregierung wenden und für die Beibehaltung der Kappungsgrenzen-Verordnung ab Juli 2020 werben. „Nur wenn die Vorarbeiten rechtzeitig erfolgen, wird es einen nahtlosen Anschluss geben“, so der Linke-Fraktionsvorsitzende.

Von 2002 bis 2018 sind nach Zahlen der Stadtverwaltung die Mieten in Dresden um über 35 Prozent gestiegen. Für Neubauten mussten Mieter 2012 noch 6,62 Euro pro Quadratmeter zahlen. 2018 waren es 8,50 Euro. Das entspricht einem Anstieg um 28,4 Prozent.

Die Fraktion hat den Antrag in den Geschäftsgang des Stadtrates eingereicht, er wird unter anderem im Sozialausschuss beraten. „Wir sind zuversichtlich, dass der Stadtrat noch in dieser Legislaturperiode darüber entscheiden wird“, so der Fraktionsvorsitzende.

Von Thomas Baumann-Hartwig