Dresden

Die Stadtratsfraktion der Linken in Dresden hat am Freitag, 18. Januar, einen Antrag für den Bau einer neuen Skateanlage in der Johannstadt eingereicht. Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) soll mit dem Antrag gleichzeitig damit beauftragt werden, zu prüfen, wo in der Johannstadt dauerhaft ein Skaterpark errichtet werden kann. Darüber hinaus fordert die Linke eine Zukunftswerkstatt, in der Jugendliche und ansässige Vereine in die Planungen miteinbezogen werden.

Hintergrund des Antrags ist der Abriss des Skateparks an der Trinitatskirche im November 2018. Die Anlage wurde von Jugendlichen, sowohl aus der nördlichen und südlichen Johannstadt, als auch aus weiter entfernteren Gebieten der Stadt intensiv genutzt. Im Herbst des vergangenen Jahres wurden der Skatepark, ein Mountainbike-Fahrgelände und Graffitiflächen vom Eigentümer abgerissen. „Eine Skateanlage im Gebiet der Johannstadt ist ein Zugewinn an Lebensqualität für junge Leute im Stadtteil. Jugendliche brauchen Freiräume, die sie selbst nach ihren Bedürfnissen mitentwickeln können“, argumentiert Rica Gottwald, Stadträtin der Linken.

Von awo