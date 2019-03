Dresden

Die Stadtratsfraktion Die Linke hält die Einführung von verbindlichen Sozialwohnungsquoten für private Investoren für unerlässlich. In der Vorlage zur kooperativen Baulandentwicklung von Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain ( Bündnis 90/Die Grünen) wird eine Quote von 30 Prozent vorgeschlagen. Dieser Vorschlag wurde am Dienstagabend bei einer Expertenanhörung zum Wohnkonzept im Sozialausschuss diskutiert.

Nach Angaben der Linken sind 51 Prozent der Dresdner Haushalte Ein-Personen-Haushalte. Es bestünde ein Mangel an günstigen kleinen Wohnungen. Deshalb sei die Mietbelastung bei Ein-Personen-Haushalten besonders hoch. Teilweise müssten sie die Hälfte des Einkommens für die Miete ausgeben. Ebenso angespannt sei die Situation für große Haushalte mit vier oder mehr Personen.

Der Sozialwissenschaftler Andrej Holm erklärte als Experte für die Linke-Fraktion bei der Anhörung, dass es in vielen deutschen Großstädten Quoten von 20 bis 50 Prozent gebe, teilweise schon seit Jahrzehnten. „Überall klagte die lokale Wohnungswirtschaft vor der Einführung von Sozialquoten stets über zu hohe Belastungen und drohte mit dem Ausbleiben weiterer Investitionen. Eingetreten ist das aber nirgends.“ Verpflichtende Sozialquoten seien dringend erforderlich, um den Bedarf an günstigen Wohnungen verteilt in der ganzen Stadt decken zu können, so Holm.

Bauunternehmer Berndt Dietze erklärte für die CDU-Fraktion den Mitgliedern des Sozialausschusses die Kostenproblematik beim Wohnungsbau und warnte vor überzogenen Forderungen. Dresden werde für Investoren unattraktiv, wenn es zu einer 30-Prozent-Quote komme. Privat finanzierter Wohnungsbau würde in diesem Fall ins Umland abwandern.

Auch FDP-Fraktionsvorsitzender Holger Zastrow warnte vor einer „überbordenden Quote“: „Die Auflagen und die Bürokratie für die Wohnungswirtschaft werden in Dresden immer größer. Damit wird auch der Wohnungsbau immer teurer, am Ende wird es nur noch Luxuswohnungen geben, die eine Handvoll Sozialwohnungen subventionieren müssen.“ Es kann doch nicht das Ziel eines Wohnungskonzeptes sein, gerade im mittleren Mietpreissegment, also bei Wohnungen für normal arbeitende Menschen, ein dauerhaftes Problem zu schaffen.

Von Thomas Baumann-Hartwig