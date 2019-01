Dresden

„ Protonentherapie in Dresden – Aus klinischer Forschung und Technologieentwicklung“ ist das nächste Lingnerpodium am Mittwoch, 16. Januar, um 19 Uhr, im Lingnerschloss, Bautzner Straße 132, übertitelt. Spitzenforscher des „Oncoray“-Verbundes und ein Krankenkassen-Vertreter informieren dabei über die Erfolge, Herausforderungen und Perspektiven dieser Behandlungsform für Krebspatienten. Auf dem Podium werden Prof. Esther Troost vom Uniklinikum, Wolfgang Enghardt von der TU, Prof. Ulrich Schramm vom Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf und Rainer Striebel von der AOK Plus erwartet. Der Eintritt kostet zehn, ermäßigt acht Euro.

Von DNN