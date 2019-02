Dresden

Die Dresdner Grünen stellen am Sonnabend im Gewerkschaftshaus ihre Kandidaten für die Stadtratswahl auf. Dabei sind nach gegenwärtigem Stand – Kandidaturen sind noch während des Nominierungsparteitags möglich – nur zwei Wahlkreise umstritten. Im Wahlkreis 2 ( Neustadt) bewerben sich die Stadträte Johannes Lichdi und Torsten Schulze um Listenplatz 2.

Während die Sozial- und Jugendpolitikerin in Tina Siebeneicher in der Neustadt auf dem Spitzenplatz steht und bei einer Wahl in der Grünen-Hochburg ihr Stadtratsmandat sicher hat, geht es beim Zweikampf Lichdi contra Schulze um viel: Denn auch für Listenplatz 3 gibt es mit Max Marraffa und Christoph Töpfer zwei Bewerber. Lichdi und Schulze haben durchaus Erfahrung mit Wahlkämpfen von hinteren Listenplätzen aus: Lichdi hatte sich 2014 für Platz 9 in der Neustadt nominieren lassen und war mit 3698 Stimmen in den Stadtrat eingezogen. Schulze ging von Platz 3 aus ins Rennen und überholte mit 3657 Stimmen die vor ihm platzierte Siebeneicher.

Ulrike Hinz und Kerstin Harzendorf nicht für vordere Plätzen vorgeschlagen

Im Wahlkreis 8 (Prohlis) wollen der Kreisvorsitzende Klemens Schneider und Nils Kröber von der Grünen Jugend den Spitzenplatz erobern – die Partei muss entscheiden. In den anderen Wahlkreisen sind überwiegend aktuelle Stadträte gesetzt: Die Fraktionsvorsitzende Christiane Filius-Jehne bewirbt sich im Wahlkreis 7 ( Leuben/Loschwitz) um Platz 1, der Fraktionsvorsitzende Thomas Löser will im Wahlkreis 1 (Altstadt) vorne auf der Liste stehen.

Die Stadträte Kati Bischoffberger (Pieschen), Ulrike Caspary (Klotzsche/Hochland), Wolfgang Deppe (Blasewitz) und Michael Schmelich ( Plauen) sind für Spitzenplätze vorgesehen, Kreisvorsitzende Susanne Krause will in Löbtau auf Platz 1 antreten. Neu in der Kandidatenrunde ist Anja Osiander, die sich als Sprecherin der Bürgerinitiative Hufewiesen Trauchau einen Namen gemacht hat und jetzt in Tolkewitz auf Platz 1 antreten soll. Für Wahlkreis 11 (Gorbitz) steht Ines Schreiber auf der Liste.

Von den aktuellen Stadträten stehen Ulrike Hinz und Kerstin Harzendorf nicht auf der Vorschlagsliste für vordere Listenplätze.

Von Thomas Baumann-Hartwig