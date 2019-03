Im Alberthafen Dresden wurde am Donnerstag der letzte Flussspat verladen. Künftig muss die Firma in Dohna, die den Rohstoff benötigt, ihn per Lkw vom Hafen Haldensleben in Sachsen-Anhalt heranholen. Denn das städtische Umweltamt hatte die Lagerung im Dresdner Hafen wegen „erheblicher Mängel“ verboten.