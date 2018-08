Dresden

Am Freitag um 19 Uhr wird das 20. Dresdner Stadtfest offiziell eröffnet. Veranstalter und Budenbesitzer arbeiten derweil noch auf Hochtouren um pünktlich zur Eröffnung den Gästen Getränke und ein musikalisches Rahmenprogramm bieten zu können.

Auch bei dem diesjährigen Highlight, dem Skyliner auf dem Postplatz, sind die letzten Vorbereitungen in vollem Gange. Bis 16 Uhr werden noch einmal alle Fensterscheiben und Sitzflächen gereinigt, damit die Gäste später einen streifenfreien Blick auf die Innenstadt und das Elbpanorama werfen können.

Alle zehn Minuten hebt der Skyliner ab Freitagnachmittag inmitten der DVB-Oase ab. In nur einer Minute werden die Besucher über 70 Meter in die Höhe befördert und erhalten während ihrer fünfminütigen 360-Grad-Panoramarundfahrt über Lautsprecher noch ein paar Informationen über die landschaftlichen Besonderheiten und Sehenswürdigkeiten der Stadt. Taschen können am Stadtfestwochenende problemlos mit in die Gondel genommen werden.

Rund um dem Altmarkt und dem Zwinger sowie dem Theaterplatz sind die vom Weihnachtsmarkt bekannten Nizza-Sperren und große Sandsäcke angebracht um das Stadtfest zusätzlich abzusichern. Erste Bierwagen vor dem Grünen Gewölbe und auf dem Dr.-Külz-Ring haben bereits seit 14 Uhr für Besucher geöffnet.

