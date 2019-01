Dresden

Am 18. Dezember 1896 fuhr eine Straßenbahn der damaligen Dresdner Straßenbahngesellschaft zum ersten Mal über die Wasastraße in Strehlen. Nach 122 Jahren endet der dortige Straßenbahnbetrieb am Montag, 14. Januar, mit einer Straßenbahnfahrt der Linie 13 nach Prohlis um genau 3:59 Uhr. Die Ursache der Stilllegung ist der Neubau der Straßenbahntrasse auf der Oskarstraße. Aufgrund des Umbaus für die Streckenführung vom Wasaplatz über den S-Bahn-Haltepunkt Strehlen wird der Fahrbetrieb auf der Wasastraße eingestellt.

Zum Abschluss bieten Mitglieder des Straßenbahnmuseums Dresden am Sonntag, 13. Januar, Interessierten letztmals die Möglichkeit an, mit einem historischen Gotha-Straßenbahnzug aus dem Baujahr 1960 die Strecke vom Straßburger Platz bis zum Gleisdreieck Hugo-Bürkner-Straße zu fahren. Von 13 Uhr bis 16 Uhr fährt jeweils zur vollen Stunde ein historischer Bahnzug an der Haltestelle der Linie 10 am Straßburger Platz ab. Auf der 15-minütigen Fahrt werden die Haltestellen Lennéstraße, Tiergartenstraße, Franz-Liszt-Straße, Wasastraße und Lockwitzer Straße bedient. An der Hugo-Bürkner-Straße geht es von 13.30 Uhr bis 16.30 Uhr im Stundentakt zurück. Die öffentliche Fahrt kostet pro Richtung für Erwachsene drei, ermäßigt zwei und für die ganze Familie sieben Euro.

Von DNN