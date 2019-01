Dresden

In der Nacht zum Montag fährt letztmalig eine Straßenbahn über die Wasastraße. 122 Jahre waren die Wagen hier über die Gleise geruckelt: Zuerst am 18. Dezember 1896, zuletzt um 3.59 Uhr am Montag die Linie 13 nach Prohlis.

Eine Straßenbahn fährt im Jahr 1905 über den Wasaplatz in Strehlen. Quelle: Herrmann Jürgen, DVB

Wer sich nicht in nächtlicher Dunkelheit in die Spur bzw. auf die Gleise begeben wollte, um die letzte Fahrt zu erleben, hatte am Sonntag zwischen 13 und 16 Uhr Gelegenheit zu historischen Sonderfahrten auf der Trasse. Mitglieder des Straßenbahnmuseums Dresden hatten die stündlichen Fahrten in einem historischen Gotha-Straßenbahnzug Baujahr 1960 organisiert.

Bereits in den Mittagsstunden säumten einige Straßenbahnspotter die Strecke, um die letzten Fahrten für ihr Fotoalbum festzuhalten.

Von fkä