Lehrermangel in Luga: Grüne schlagen Alarm

Dresden. Wegen „drastischen und andauernden Lehrermangels“ seit Schuljahresbeginn an der zweizügigen 90. Grundschule in Luga schlagen die Grünen Alarm. Nicht nur Fachlehrer für Nebenfächer würden fehlen, sondern auch Klassenleiter, hieß es in einer Mitteilung der Stadtratsfraktion. Betroffen sei die 4. Klassenstufe.

„Die Schilderungen der Eltern und Kinder über die herrschenden Lernbedingungen sind dramatisch. Insbesondere für jene Kinder, die in diesem Schuljahr für den Start an eine weiterführende Schule vorbereitet werden müssen, zählt nun jede Unterrichtsstunde“, sagt die Prohliser Grünen-Ortsbeirätin Julia Günther.

„Kultusminister Christian Piwarz muss die Grundschulen stärker in den Fokus nehmen. Der Unterricht muss zumindest in den 4. Klassen sichergestellt werden“, fordert Stadträtin Ulrike Caspary. Lehramtsstudierende, die nach drei Monaten wieder weg sind, würden dabei allerdings kaum helfen. „Ich nehme daher den Kultusminister und die Bildungsagentur beim Wort, bis zu den Osterferien dauerhaft Abhilfe zu schaffen“, so Caspary.

Von DNN