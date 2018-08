Dresden

Am Donnerstag, den 13. September findet mit der Nacht des „Langen Donnerstages“ zum siebten Mal das Stadtteilfest am Nürnberger Ei in der Dresdner Südvorstadt statt. Veranstaltet vom Nürnberger Ei e.V. öffnen über 30 Gewerbetreibende von 15 bis 19 Uhr ihre Läden und Werkstätten länger als gewöhnlich. Ein Karussell und Clowns sollen außerdem für beste Stimmung sorgen. Unter dem Motto „Miteinander am Nürnberger Ei“ lädt der Verein Anwohner und Interessierte zum Vorbeischauen ein.

Von DNN