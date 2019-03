Dresden

Ein DNN-Leser machte uns darauf aufmerksam: Ein deutlich sichtbares viereckiges Loch klafft im Dach des Speisesaals vom ehemaligen Lahmann-Sanatorium. In der Tat, genau über der Stelle in der Außenwand zur Bautzner Landstraße, die erst vor wenigen Wochen mit einer massiven Holzkonstruktion abgestützt werden musste (DNN berichteten), ist das Dach offen. Und jetzt hat es auch noch geregnet...

Doch kein Grund zur Sorge, erklärt Jörg Zimmermann von „ist Architektur“: „Das Dach haben wir geöffnet.“ Zum einen, um die Außenwand zu entlasten, die von einem Dachträger nach außen gedrückt wurde. Zum anderen, um von innen weiter an der Notsicherung arbeiten zu können. Auch die denkmalgeschützte hölzerne Kacheldecke sei nicht in Gefahr. „Dach und Decke sind eine zusammenhängende Konstruktion“, sagte Zimmermann auf DNN-Anfrage, „wir haben das Teilstück in Sicherheit gebracht.“

Er geht davon aus, dass das Loch noch etwa drei bis vier Wochen offen bleiben wird. Noch in diesem Monat soll die Sanierung des Hauses beginnen. Und das ist wohl gut so, denn auch an der Rückseite ist das Dach mittlerweile schadhaft. Auch dort gibt es eine undichte Stelle, das ist aber nicht über der Holzdecke des Speisesaals. Innerhalb der alten Mauern entstehen in den nächsten zweieinhalb Jahren 13 Wohnungen, die eindrucksvolle Holzdecke wird auch im sanierten Haus sichtbar bleiben.

Von hp