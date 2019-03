Dresden

Nächster Halt: Belgrad! Im Ringen ums Personal fährt die Länderbahn jetzt eine ganz neue Schiene und setzt künftig bei ihrem Lokführern auf Fachkräfte vom Balkan. In der serbischen Hauptstadt haben in der vergangenen Woche Vertreter der privaten Eisenbahngesellschaft und der Technischen Eisenbahnschule Belgrad einen Kooperationsvertrag unterschrieben. Da­mit könnten künftig auch in und um Dresden Lokführer aus Serbien Zü­ge über die Gleise steuern.

Schon länger haben Eisenbahnunternehmen große Probleme, freie Stellen in den Kanzeln der Lokomotiven und Triebwagen zu besetzen. Allein der Deutschen Bahn fehlen laut Medienberichten in Deutschland mehr als 700 Lokführer. Und auch in der Region um Dresden hat der Mangel bereits Folgen. Weil die Städtebahn Sachsen nicht ausreichend Personal findet, fahren be­reits seit Monaten zwischen Neustadt und Sebnitz Busse statt Züge.

Doch auch die Länderbahn spürt die Probleme – aktuell zwar noch weniger in Ostsachsen, wo das Un­ternehmen die beiden Verbindungen von Dresden in Richtung Görlitz und Zittau bedient, als etwa in Bayern. Mit der nun unterzeichneten Kooperation soll auf Dauer allerdings auch der Nahverkehr auf der Schiene zwischen Dresden und Görlitz beziehungsweise Zittau abgesichert werden.

Das Projekt sieht vor, dass ausgewählte angehende Triebfahrzeugführer an der Einrichtung in Belgrad zu­nächst auch die deutsche Sprache mit erlernen. Außerdem werden in der landesweit größten Fachschule fürs Eisenbahnwesen auch schon einige für Deutschland nötige Qualifikationen mit vermittelt.

Nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung bietet die Länderbahn dann einigen Absolventen die weitere Ausbildung in Deutschland an. Nach einigen Jahren könnten dann entsprechend gut qualifizierte Mitarbeiter nach Serbien zurückkehren, die dort die Modernisierung der Serbischen Eisenbahn unterstützen können, heißt es in einer Mitteilung der Länderbahn. Das Unternehmen stellt darüber hinaus den Angaben zufolge auch Technik für die Ausbildung und Know-how für die Weiterentwicklung der Serbischen Eisenbahn zu Verfügung.

Aus Sicht der Beteiligten können beide Seiten von der Zusammenarbeit nur profitieren. „Diese Vereinbarung bildet den Grundpfeiler für eine langfristige Zusammenarbeit, die beiden Seiten von klarem Nutzen sein wird“, so Länderbahn-Geschäftsführer Wolfgang Pol­lety bei der Vertragsunterzeichnung in Belgrad. Der Vizeminister des serbischen Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und technologische Entwicklung, Aleksandar Pajic glaubt, dass „diese Zusammenar­beit im großen Maße die Ausbildungsqualität, welche die Technische Eisenbahnschule den Schülern anbietet, verbessern wird.“

Wann die ersten Mitarbeiter aus Serbien Triebwagen der Länderbahn in Ostsachsen steuern werden, ist noch unklar – ebenso, wie viele nach Dresden kommen werden. Allerdings, so erklärt Unternehmenssprecher Jörg Puchmüller, gebe es durchaus schon die ersten Interessenten, die nach Dresden wollen.

Von Sebastian Kositz