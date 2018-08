Dresden

Am Montagmorgen sollte es passieren: Die gerichtlich angeordnete Zwangsräumung des Kunsthofes Gohlis an der Dorfstraße 4. Sogar ein Transporter rollte an, doch dieser blieb leer. Im letzten Moment wurde die Räumung auf Anfang November vertagt. Aufgrund von Mietschulden hatte der Eigentümer des Kunsthofes gegen die Nutzer Uwe Piller (64) und Sigrid Körner (62) geklagt.

Die Tatsache, dass Piller und Körner gemeinsam mit freiwilligen Helfern das Grundstück auf Vordermann gebracht haben und eine Kunststätte etablierten, ließ das Landgericht nicht gelten (DNN berichteten). Der private Betreiberverein ging gegen das Urteil in Berufung, scheiterte jedoch auch vorm Oberlandesgericht.

Nun klammern sich die Betreiber an die Hoffnung, eine frühere Absprache geltend machen zu können. Doch dafür werden 300 000 Euro benötigt. Für diese Summe würde der Eigentümer Klaus Wortmann das Grundstück veräußern, so laute eine frühere Abmachung mit den Betreibern. Voraussetzung dafür sei die Gründung einer Stiftung gewesen. Und die gibt es seit Beginn des Jahres. Sie nennt sich Stiftung kunsthofgohlis, eine Treuhandstiftung unter dem Dach der Bürgerstiftung Dresden, die ein zugehöriges Spendenkonto verwaltet. Dort sollen nun die benötigten 300 000 Euro gesammelt werden.

Die Künstler standen bisher nicht nur einmal vor Gericht. Im Juli begann eine Verhandlung wegen Betruges. So soll Sigrid Körner schon 2010 ein Grundstück im Wert von rund 38 000 Euro , Papiere im Wert von rund 20 000 Euro sowie ein Auto geerbt, dies aber nicht beim Jobcenter gemeldet haben. Dies hatte zur Folge, dass das Amt der Bedarfsgemeinschaft Körner und Piller mehr als 12 500 Euro Stütze zuviel auszahlte. Das Gericht verurteilte die beiden zu je 1500 Euro Strafe.

Von lml