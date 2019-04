Dresden

Seit sie 15 Jahre alt ist, weiß Elise Schneider-Marfels schon, was sie werden will – nämlich Hutmacherin. Kein alltäglicher Berufswunsch. „Bei einem Praktikum in der Semperoper durfte ich damals die verschiedenen Werkstätten besichtigen. Als ich in der Hutmacherei stand und die vielen Farben und Federn sah, habe ich mich direkt verliebt“, erinnert sich die 28-Jährige.

2009 begann sie ihre Ausbildung in Berlin, pendelte zur Berufsschule nach Hamburg. „Nach meinem Abschluss 2011 fand ich keine Arbeit, also habe ich mich direkt selbstständig gemacht. Natürlich war das schwer – aber ich habe mir das zugetraut“, erzählt sie. Mittlerweile ist sie seit sechs Jahren selbstständig und führt zwei kleine Geschäfte. Den Laden auf der Luisenstraße hat sie seit 2014 gemeinsam mit der Maßschneidermeisterin Laura Wedell, zudem besitzt sie noch ein kleines Geschäft in Kreischa.

Fernab vom Trend

Als Hutmacherin brauche man Kreativität und handwerkliches Geschick. „Es zählen Fingerfertigkeit, Geduld und Ausdauer“, so Schneider-Marfels. Denn bis zum fertigen Hut dauert es sieben bis acht Stunden. „Das klingt vielleicht nicht viel, aber es gibt viele Trocknungsphasen zwischendurch. Einen Hut an einem Tag fertig zu stellen, ist deshalb nicht möglich“, erklärt die 28-Jährige.

Elise Schneider-Marfels bei der Arbeit. Quelle: Anja Schneider

Einen Stil verfolgt sie bei ihrer Arbeit nicht. „Das ist wirklich phasenweise, mal verspielt, mal streng. Ich mache aber keine Trends mit“, betont sie. „Dadurch sehen heute viele gleich aus, es entsteht Druck, sich in einer Weise anpassen zu müssen. Nichts ist mehr individuell – ein Hut kann dabei helfen, auszubrechen“, findet die Dresdnerin.

Jeder Hut hat seine Geschichte

„Das schönste an meiner Arbeit ist für mich, dass ich selbst etwas mit meinen Händen schaffen kann“, erzählt Elise Schneider-Marfels. Jeder Hut habe seine Geschichte, vom Kundenwunsch bis zur letzten Anprobe. „Es ist jedes mal wieder aufregend für mich, wenn Kunden ihren Hut final aufsetzten und ich die Freude in ihren Gesichtern sehen kann“, erzählt sie.

Die größte Herausforderung sind nicht etwa spezielle Kundenwünsche – sondern genau das Gegenteil. „Wenn jemand noch keine Vorstellung hat, wird es für mich schwierig – denn wir fangen ganz von vorn an. Hutform, Material, Farbe – das passende zu finden kann schon dauern“, sagt sie. Aber bis jetzt hätten immer alle den Laden glücklich verlassen.

Existenzängste

Doch das Berufsfeld ist kein Zuckerschlecken. „Jeder Handwerker kennt das, Zeiten, in denen nichts los ist. Im Januar und Februar sind es ruhige Monate. Die Rechnungen müssen aber trotzdem gezahlt werden – natürlich hat man da manchmal Existenzängste“, verrät die Hutmacherin. Umso wichtiger ist es, sich ein Netzwerk aufzubauen. „Meine Stücke liegen zum Beispiel bei Visagisten und in Modeboutiquen aus. Kunden werden dann bei Interesse gleich zu mir weiter geschickt und anders herum“, erklärt sie.

Der Handwerkerin begegnet öfters Verwunderung, was ihren Beruf angeht. „Manche Leute kennen den Beruf des Hutmachers nicht und sind dann immer überrascht. Ich finde es schade, dass manche nicht von den verschiedenen Gewerken wissen – und diese dann aussterben. Deswegen sind die Kunsthandwerkstage auch eine tolle Möglichkeit für das Handwerk“, erklärt sie.

Seit Angang an ist die 28-Jährige bei den Europäischen Kunsthandwerkstagen dabei, bei denen Neugierige die Möglichkeit haben, Kunsthandwerkern bei ihrer Arbeit über die Schulter zu schauen. „Interessierte können bei mir mit ihren alten Hüten vorbei kommen. Gemeinsam schauen wir dann, ob ich das Modell umarbeiten kann. Jeder darf natürlich auch einen Blick in meine Werkstatt werfen“, erzählt die Hutmacherin.

Mut zum Hut

Elise Schneider-Marfels trägt auch selbst gerne Hüte. „Man glaubt es kaum – aber oft bleibt einfach zu wenig Zeit, mir selber einen zu fertigen“, erzählt sie lachend. Ihr Lieblingshut ist ein klassischer schwarzer Herrenhut. „Den hatte ich letztens in der Bahn auf, als mich eine Frau durchweg anstarrte. Beim Aussteigen musste ich sie einfach fragen, ob irgendwas an mir komisch aussieht“, erzählt sie. „Sie antwortete, dass sie den Hut unglaublich schön findet und ihn einfach anschauen muss. Und sie sagte, dass sie sich über sich selbst ärgert – einfach, weil sie sich nicht traut, selbst einen zu tragen.“ Die Hutmacherin rät, keine Hemmungen zu haben – und anzuziehen, auf was man Lust hat. „Die Blicke bedeuten oft nichts negatives“, weiß Schneider-Marfels. Also Mut zum Hut!

Von Annafried Schmidt