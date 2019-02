Dresden

„Egal, wie jemand in Seenot gerät. Er sollte gerettet werden“, sagt Martin Wosnitza, Stadtbezirksbeirat für die FDP in Loschwitz und Bewerber für ein Stadtratsmandat im Wahlkreis Loschwitz/ Leuben. Gemeinsam mit Axel Steier, dem Gründer und Sprecher der Dresdner Seenotrettungsorganisation „ Mission Lifeline“, lädt Wosnitza am 23. Februar ab 10 Uhr zu einer Kundgebung für die Seenotrettung in Loschwitz ein. An einem symbolträchtigen Ort – an der „Senfbüchse“ auf der Friedrich-Wieck-Straße.

Richtig heißt es „Joseph-Hermann-Denkmal“, das Relief zeigt die Rettung zweier Schiffbrüchiger aus der vereisten Elbe im Jahr 1799. Ein idealer Ort für die Kundgebung, findet Steier. „Bisher waren wir sehr auf das Zentrum und die Neustadt fokussiert. In Loschwitz haben wir noch nichts gemacht.“ Das soll sich ändern, mit einem Infostand will „ Mission Lifeline“ auf die Arbeit der Seenotretter aufmerksam machen. Wosnitza plant, die Tafeln des Lampedusa-Projektes, auf denen die Lebensläufe von im Mittelmeer ertrunkenen Menschen geschildert werden, nach Loschwitz zu holen.

Podiumsgespräch „Wenn ein Riss durch die Gesellschaft geht“

Die drei Schiffe von „ Mission Lifeline“ liegen laut Steier gegenwärtig im Hafen. Eines werde in Malta festgehalten, die anderen beiden könnten wegen der Witterung nur von Frühjahr bis Herbst auslaufen. „Wir sind gerade dabei, ein größeres Schiff zu erwerben, das ganzjährig auslaufen kann“, kündigte Steier an. Auch darüber will er am 23. Februar die Loschwitzer informieren.

Bereits zwei Tage zuvor, am 21. Februar, gibt es im Lingnerschloss ein Podiumsgespräch „Wenn ein Riss durch die Gesellschaft geht“. Auf dem Podium: Die Publizisten Paul Kaiser und Hans-Peter Lühr, die frühere Grünen-Frontfrau und jetzige Landesgeschäftsführerin der Freien Wähler Antje Hermenau und die Loschwitzer Buchhändlerin Susanne Dagen, die für die Freien Wähler zur Stadtratswahl antritt. Die Freien Wähler hatten jüngst gefordert, „ Mission Lifeline“ den Status der Gemeinnützigkeit zu entziehen.

Von Thomas Baumann-Hartwig