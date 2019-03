Dresden

Der sächsische Kultusminister Christian Piwarz ( CDU) diskutiert am Montag, 4. März, in der Margon Arena, Bodenbacher Straße 154, über aktuelle und zukünftige Herausforderungen an Dresdner Schulen.

Unter dem Titel „Gute Schule – gute Bildung!“ lädt die CDU-Fraktion im Dresdner Stadtrat Interessierte um 19 Uhr zu der Diskussionsveranstaltung ein. Organisatorin der Diskussion ist CDU-Stadträtin und Bildungspolitikerin Heike Ahnert.

Von DNN