Die Kulturwerkschule Dresden will nach Anlaufschwierigkeiten im vergangenen Jahr nun in diesem Sommer eine 1. und eine 5. Klasse eröffnen. Anmeldungen sind ab jetzt möglich, teilt Dr. Michael Hecht mit. Er ist einer der Schulinitiatoren. Die erste Schule in freier Trägerschaft in Pieschen, an deren Konzept 20 Pädagogen mitarbeiten, sei offen für alle Kinder und Jugendlichen, setzt sowohl auf grundlegende gemeinsame Lernerfahrungen, als auch auf unterschiedliche Lernwege und Angebote. Über die Schule können sich Eltern am Donnerstag, 14. Februar, ab 20 Uhr im Gartenhaus des St. Pauli Theatersalons, Hechtstraße 32 (Hinterhof) informieren.

Die Schule sollte eigentlich bereits im vergangenen Jahr an den Start gehen, doch unterschiedliche Auffassungen über die Verfügbarkeit der notwendigen Lehrer hatten zum Veto des Landesschulamtes geführt – sowohl für die geplante Grundschule wie auch für die Oberschule. Doch die Initiatoren geben nicht auf.

www.kulturwerkschule.de

