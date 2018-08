Dresden

Am 18. August , dem Stadtfestsonnabend, laden der Kulturpalast an der Schloßstraße 2 und die Dresdner Philharmonie zum Tag der offenen Tür ein. Zum zweiten Mal nach der Wiedereröffnung werden die Foyers des Kulturpalasts, die Räume der Zentralbibliothek und natürlich der neue Konzertsaal von 14 bis 18 Uhr zur Bühne für Musiker und ihr Publikum.Chefdirigent Michael Sanderling steht an dem Tag dreimal in kurzen Konzerten am Pult der Dresdner Philharmonie. Moderiert werden die Stücke von Schülern des Landesgymnasiums für Musik. Gleichzeitig lädt der Philharmonische Chor ein, bei einer seiner Proben zuzuschau und der Hamburger Kinderchor Cantemus singt am Nachmittag.

Der Eintritt ist frei, nur für die Kurzkonzerte mit der Dresdner Philharmonie wird ein Preis von 5 Euro (Kinder 2,50 Euro) erhoben.

