Dresden

Duftschneeball, Zaubernuss, Christrosen und Winterjasmin – es ist nicht so, dass man hierzulande in der kalten Jahreszeit in Gärten und Parks gar keine Blüten findet. Doch wenn die ersten Schneeglöckchen erscheinen, ist das jedes Jahr aufs Neue etwas Besonderes. Künden die zarten weißen Blüten der Zwiebelgewächse doch vom Frühling, der nicht mehr fern ist. Tatsächlich gesellen sich alsbald gelbe Winterlinge und verschiedenfarbige Krokusse zu den weißen Schneeglöckchen, die immer mehr Liebhaber finden.

Schneeglöckchenmanie hat Ursprung in England

Das kann der Dresdner Staudengärtner Klaus Jentsch bestätigen, bei dem nicht nur Schneeglöckchenliebhaber aus ganz Deutschland bestellen. Er ist selbst der Galanthomanie verfallen, wie die Liebe und geradezu unbändige Sammelleidenschaft in Sachen Schneeglöckchen (botanisch Galanthus) unter Insidern genannt wird. Ihren Ursprung hat sie zweifellos bei den gartenverrückten Engländern. Einer der bekanntesten Sammler und Züchter auf der Insel in der Gegenwart ist der Gärtner Joe Sharman.

Die Entwicklung der Schneeglöckchenmanie von 1854 bis heute beschreibt übrigens das Buch „The Galanthophiles – 160 Years of Snowdrop Devotees“ von Jane Kilpatrick und Jennifer Harmer, erschienen im Oktober 2018. Das kann man über den Buchhandel oder auch Amazon bestellen, aber eben nur in Englisch.

Welle der Begeisterung hat längst Deutschland erreicht

Längst gibt es auch in Deutschland unzählige Galanthophile und immer mehr Veranstaltungen für Schneeglöckchensammler. Zu den bekanntesten gehören die Schneeglöckchentage in den Gewächshäusern des Garten von Ehren in Hamburg, im Luisenpark Mannheim, bis 2018 in Nettetal und jetzt im Kloster Knechtsteden bei Dormagen.

„ Mitteldeutschlands einzige Raritätenbörse für Vorfrühlingsblüher“, so wirbt jedenfalls der egapark in Erfurt, findet am zweiten Märzwochenende statt. Schneeglöckchen sollen nun aber auch bei der 1. Torgauer Frühlingsblüherausstellung am 9. und 10. März 2019 im historischen Proviantmagazin eine Rolle spielen.

Namhafte Schneeglöckchensammler in Torgau

Mit dabei sein werden dort Anne Repnow aus Mannheim, die schon jahrelang erfolgreich die Mannheimer Schneeglöckchentage organisiert. Aus Cottbus wird der europaweit bekannte Schneeglöckchenzüchter und Gartenarchitekt Hagen Engelmann erwartet. Sein Name taucht neben denen von den Dresdnern Jörg Lebsa und eben Klaus Jentsch am häufigsten auf, wenn man nach Schneeglöckchenexperten sucht.

Dresdner Sammler mit eigenen Sorten

Klaus Jentsch ist nicht nur Sammler, sondern auch Züchter. Über Sämlingsauslesen hat er „zehn eigene, von uns benannte Sorten“ herausgebracht, wie er sagt. 250 Schneeglöckchensorten hat er in Produktion. Seine Sammlung ist aber weitaus größer.

Um neue Sorten für sich zu entdecken und sie dann auf Gartenwürdigkeit fürs Elbland zu testen, geht er mit offenen Augen durch jeden Pflanzenmarkt, besucht selber Raritätenbörsen, tauscht mit anderen Sammlern oder bestellt auch schon mal bei Joe Sharman.

Die Sorgen der Sammler in Sachen Brexit

Doch wie lange das noch so ohne Weiteres möglich ist, stehe angesichts des Brexits in den Sternen. Der Grund: „ Schneeglöckchen stehen auf der Roten Liste der bedrohten Arten. Grundsätzlich dürfen ohnehin nur Pflanzen aus gärtnerischer Kultur gehandelt werden. Und zwar nur innerhalb der EU. Gehört Großbritannien nicht mehr dazu, dann kann man von dort keine Schneeglöckchen mehr beziehen und umgekehrt können die keine mehr einführen“, so die Bedenken von Klaus Jentsch.

Zur Galerie Schneeglöckchen ist eben nicht gleich Schneeglöckchen. Wie unterschiedlich die einzelnen Sorten sein können, zeigt diese kleine Galerie.

1800 Euro für eine Zwiebel

Preislich ist der Bogen bei Schneeglöckchen weit gespannt. „Im Gartenmarkt bekommt man schon mal 20 Stück für zwei Euro“, so der Gärtner. Sammler-Sorten sind teurer. Pro Pflanze 20 Euro ist eher Normalität. Ein Sammler zahlte bei ebay aber auch schon mal über 1800 Euro für eine seltene Sorte.

Doch was unterscheidet eigentlich die einzelnen Schneeglöckchensorten? Sehen die nicht alle gleich aus – haben weiße Glöckchenblüten und schmale, lanzettliche Blätter? Auf den ersten Blick ja, auf den zweiten Blick kann man sehr wohl zum Teil gravierende Unterschiede entdecken, nicht nur in der Größe von Blüten und Pflanzen.

Der Unterschied liegt im Detail

„Sie unterscheiden sich auch in der Größe und Zeichnung der inneren und der äußeren Blütenblätter. Es gibt halb gefüllte und gefüllte Schneeglöckchen und welche, wo die inneren Blütenblätter genauso lang sind wie die äußeren. Manche sind gepunktet, manche gestreift, andere haben ein grünes Herz an den Spitzen“, erklärt der Dresdner Staudengärtner und Pflanzensammler. Andere haben ballonartig aufgeblähte äußere Blätter, andere Blüten sehen aus wie Tüllröckchen, wieder andere haben die äußeren Blütenblätter weit nach außen abgespreizt und scheinen über der Erde zu tanzen.

Schneeglöckchen mit gelber Zeichnung

Farblich ist die Palette allerdings nicht so breit wie bei anderen Pflanzenblüten. Weiß und Grün dominieren in unterschiedlichen Verhältnissen zueinander. Auch reinweiße Schneeglöckchen gibt es. Nur einige wenige Sorten sind gelb. Entweder ist es nur die Zeichnung auf den Blütenblättern. Oder auch Fruchtknoten oder gar Laubblätter leuchten gelb. Galanthus plicatus ‚ Sarah Dumont‘ wäre ein solcher Vertreter, oder auch Galanthus nivalis ‚Sandersii’.

„Bei manchen muss man jeden Tag beten“

Ein weiterer Unterschied bestehe in der Wüchsigkeit. „Es gibt Sorten, die sind sehr gartenwillig. Bei anderen muss man jeden Tag beten, damit sie weiterkommen“, meint Jentsch schmunzelnd. Er macht zudem darauf aufmerksam, dass Schneeglöckchen zwar als Frühlingsboten gelten. Aber es gebe durchaus auch herbstblühende Schneeglöckchen. Die ursprünglich aus der Türkei stammende Art Galanthus peshmenii – Peshmen-Schneeglöckchen genannt – gedeihe auch hierzulande und blühe zwischen September und Januar, verrät der Dresdner Pflanzensammler.

Verschiedene Methoden der Vermehrung

Er vermehrt seine Schneeglöckchen mittels Teilung, um die Merkmale der einzelnen Sorten zu erhalten. „Andere vermehren Schneeglöckchen im Labor, in dem sie die Zwiebelschalen dazu anregen, kleine Zwiebelchen zu bilden. Aber das ist sehr aufwändig und teuer und lohnt sich für Liebhabersorten, die nur in Kleinstmengen verkauft werden, nicht.“

Um neue Sorten auszulesen, ist aber eine Vermehrung über Samen erforderlich. Ein langwieriger Prozess. „Denn von der Aussaat bis zur ersten Blüte können bis zu zehn Jahre vergehen“, erklärt Klaus Jentsch. Und ob dann unter den Sämlingen eine neue Sorte ist...

Boden sollte humos und kalkhaltig sein

Wer Schneeglöckchen in seinem Garten etablieren möchte, sollte ihnen einen Standort in der Nähe von Gehölzen im lockeren, humosen und vor allem kalkhaltigen Boden geben, erfahren wir vom Dresdner Schneeglöckchensammler. „Auch in der Natur kommen Schneeglöckchen in Gebieten vor, in denen der Boden einen gewissen Kalkgehalt hat.“ Dort hätten es Botrytis-Pilze schwerer, sich auszubreiten. Der Grauschimmel macht neben der Narzissenfliege, deren Larven die Zwiebeln zerfressen, den Schneeglöckchen am meisten zu schaffen.

Im Herbst Laub auf den Zwiebelblühern liegenlassen

Diese vermehren sich relativ leicht durch Brutzwiebeln. „Ein Problem haben alle im Frühling blühenden Zwiebelpflanzen, wenn der November warm ist. Sie fangen dann an zu wachsen, und wenn dann später kräftiger Frost kommt, zerfrieren die Triebe. Deshalb im Herbst das Laub auf den Beeten liegenlassen. Das ist ein guter Schutz“, empfiehlt der Staudengärtner.

Von Catrin Steinbach