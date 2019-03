Dresden/München

Ein Leiharbeiter darf sich auch in seiner Probezeit gegen rassistische Äußerungen wenden und dazu den Betriebsrat einschalten, ohne die Geschäftsführung seines Leihbetriebs zu informieren. Das hat das Arbeitsgericht München am Freitag entschieden.

Geklagt hatte ein Dresdner Leiharbeiter. Der Mann war den rassistischen Äußerungen von mindestens einem seiner neuen Kollegen entgegengetreten, hatte sich an Vorgesetzte und den Betriebsrat gewandt. Letzteres stritt er auf Nachfrage der Geschäftsführung des Entleiherbetriebs aber zunächst ab. Daraufhin wurde dem Mann innerhalb der Probezeit gekündigt.

Die Begründung lautete, man habe kein Vertrauen mehr in den Arbeitnehmer. Dieser habe unter anderem eine Einladungen zum Gespräch außerhalb der Kernarbeitszeit nur zögernd angenommen, weil er erst die Anreise per ÖPNV klären müsse. Auch habe er gelogen, was die Einschaltung des Betriebsrates angeht. Die Kritik an rassistischen Äußerungen hingegen sei nicht der Grund der Kündigung.

Mit Entscheid vom Freitag ist die Kündigung unwirksam. Die Kläger war berechtigt, den Betriebsrat einzuschalten, bei seinem Arbeitgeber und der Leiharbeitsfirma auf angemessene Abhilfe hinzuwirken. „Ein von rassistischen Beleidigungen geprägtes Arbeitsumfeld muss ein Arbeitnehmer nicht – auch nicht in einem Entleiherbetrieb – hinnehmen, auch wenn sich rassistische Äußerungen nicht unmittelbar gegen ihn selbst richten“, so die Begründung.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Von fkä