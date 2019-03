Dresden

Zur Zeit sieht der aufmerksame Autofahrer an vielen Straßenrändern grüne Zäune. Diese sollen verhindern, dass Frösche und Kröten in ihrer Hochzeitssaison unter die Räder kommen. Insgesamt vier bis sechs Wochen dauert diese Wanderphase. Bei Temperaturen ab acht Grad Celsius graben sich die Erdkröten aus ihrem Winterquartier aus und wollen ihre Laichgewässer aufsuchen. Dazu müssen sie aber an vielen Stellen große Straßen passieren, bei deren Überquerung sie oftmals sterben. Um das zu verhindern und die geschützten Tiere zu retten, arbeitet das Umweltamt mit Freiwilligen zusammen. Lothar Edelmann, der Betreuer des Amphibienschutzzaunes an der Grenze zu Liegau-Augustusbad, ist einer von ihnen. Gemeinsam mit Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen und dem Sachbearbeiter Artenschutz im Umweltamt Harald Wolf demonstriert und beschreibt er die Schutzmaßnahmen für wandernde Kröten und Frösche. Die Stadt Dresden hat insgesamt 4,2km Schutzzaun an den besonders stark betroffenen Stellen aufgestellt. Zusätzlich gibt es teilweise Geschwindigkeitsbegrenzungen auf 30 Stundenkilometer.

An den Zäunen sind mit Laub gefüllte Eimer eingegraben, in die die Amphibien fallen sollen. Morgens und abends tragen 30 Freiwillige die mit bis zu 200 Tieren gefüllten Eimer zum Laichgewässer, registrieren ihre Anzahl und lassen sie frei. Auf diese Weise wurden im Jahr 2018 über 10.000 Tiere vor dem Unfalltod gerettet. Der Laichplatz liegt hinter der Grenze zum Landkreis Bautzen. Aber „ Naturschutz kennt keine Grenze“, sagt Harald Wolf.

Von Laura Kluger