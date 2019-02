Dresden

Das Hotel Hilton an der Frauenkirche wird am Sonnabend, 9. März, 19.30 Uhr, zum Tatort: Mit einer interaktiven Verbrecherjagd zum Vier-Gang-Menü wartet das Krimi-Dinner „ Mord au Chocolat“ auf. In dem Theaterstück entbrennt ein erbitterter Nachfolgestreit um eine preußische Schokoladenfabrik: Schnell wird klar, dass die Nachkommen nicht annähernd so fein und süß sind wie ihre Schokolade. Als ein Todesopfer zu beklagen ist, sind nicht nur die Familienmitglieder, sondern alle Anwesenden in eine Mordermittlung verwickelt.

Täter und Opfer bewegen sich gleichermaßen unter den Gästen, denn eine Bühne gibt es beim Krimi-Dinner nicht. Jeder Zuschauer hat die Wahl, tatkräftig zur Überführung des Mörders beizutragen oder die Auflösung als stiller Augenzeuge zu beobachten. Die Tickets für das Krimi-Dinner kosten 85 Euro.

Infos, Reservierung und Buchung bvei der DinnerKrimi GmbH: www.dinnerkrimi.de, info@dinnerkrimi.de, Tel.: 06151/98009-12 oder direkt im Hotel.

Von DNN