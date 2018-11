Dresden

Bereits zum 15. Mal fand am Freitag der bundesweite Vorlesetag statt. Die Idee dahinter ist folgende: Jeder liest an diesem Tag einem anderen vor, um die Begeisterung für das Lesen zu wecken. Auch Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) beteiligte sich am Aktionstag. In der Zentralbibliothek des Kulturpalastes las der Politiker Am Freitagvormittag vor etwa 50 Schülern der Klassen 2b und 2c der 113. Grundschule.

Von DNN