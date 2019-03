Singapur

Es sieht aus wie in Dresden-Klotzsche: Im Hangar direkt am Flughafen steht ein weißer Airbus A 321, auf dem noch der Name der türkischen Airline Onur zu lesen ist, für die der Jet bis vor Kurzem als Ferienflieger im Einsatz war. Die Fenster sind schon zugeschweißt, die Sitze herausgerissen. Denn der Passagierflieger ist ausgemustert und wird jetzt zum Frachtflieger umgebaut. Auf der Hebebühne direkt am Rumpf arbeiten die Mitarbeiter gerade daran, die kleine Flugzeugtür durch ein großes Tor zu ersetzen, durch das auch Container passen. Auf den gelben Streben, die dem entkernten Flieger drinnen während des Umbaus Stabilität geben, steht in großen Lettern: EFW – das Logo der Elbe Flugzeugwerke.

Kretschmers erste große Auslandsreise

Doch der Flieger steht nicht im Hangar des Dresdner Stammwerks, sondern 9900 Kilometer entfernt in Singapur bei der Sparte Aerospace der Konzernmutter Singapore Technologies (ST) Engineering. Es ist der erste A 321, den die Dresdner Firma hier umrüsten lässt. „Wir wollten das eigentlich in Dresden machen“, sagte EFW-Chef Andreas Sperl, der am Samstag zusammen mit Sachsens Ministerpräsidenten Michael Kretschmer ( CDU) den Mutterbetrieb in Singapur besuchte. „Wir sind in Dresden aber voll ausgelastet, haben allein zehn Aufträge für A 321. Deshalb lassen wir jetzt drei Maschinen davon in Singapur umrüsten.“

Es ist das erste Mal, dass Flieger dieses Typs nicht im Stammwerk, sondern am anderen Ende der Welt zu Frachtern umgebaut werden – nach den in Dresden zusammen mit Airbus entwickelten Plänen. „Das ist hier die Pilotfertigung“, so Sperl. Die Technik kommt aus Dresden, war Ende 2018 in Singapur aufgebaut worden. „Und Anfangs waren auch Leute aus Dresden hier vor Ort.“ Inzwischen erledigen die Kollegen in Singapur den Umbau aber bestens allein.

Anders als Sperl, der alle vier bis sechs Wochen in die Zentrale der eigenen Konzernmutter jettet, reiste Kretschmer zum ersten Mal in den Stadtstaat an der Südspitze Malaysias. Und während sein Vorgänger Stanislaw Tillich ( CDU) dort regelmäßig zu Besuch war, war es für Kretschmer nach 15 Monaten im Amt die erste große Fernreise überhaupt. „Was Auslandsreisen angeht, beschränke ich mich schon. Mein Platz ist in Sachsen. Da gibt es genug zu tun.“ Doch Singapur sei für Sachsen ein extrem wichtiger Partner, nicht nur wegen der Flugzeugwerke, und Tillich habe hier hervorragende Beziehengen aufgebaut. „Ich freue mich, daran anknüpfen zu können.“

Abstecher zu Infineon Singapore

Der Terminkalender des zweieinhalbtägigen Besuchs war eng getaktet: Empfang in der Botschaft, Besuch der Deutschen Schule, der Universität und mehrerer Forschungseinrichtungen, die bereits mit Sachsen kooperieren; Gespräche mit Premierminister Lee Hsien Loong, Bildungsminister Ong Ye Kung und Industrieminister Chan Chun Sing.

Anschließend folgte noch ein Besuch der Aufführung des Semperopern-Balletts, das gerade zum Gastspiel in der Stadt war. Und im Publikum saßen direkt neben Kretschmer auch Premier Lee und dessen Ehefrau und verfolgten gemeinsam mit den Gästen aus Sachsen die Aufführung „Impressing the Czar“, die die Dresdner extra auf Englisch einstudiert hatten. „Das ist ein tolles Signal, dass der Premierminister dort noch einmal mit dabei war“, freute sich Kretschmer. „Die Leute von der Semperoper haben sich unheimlich gefreut. So etwas ist ja nicht selbstverständlich.“

Am Abreisetag folgte nach dem Besuch bei ST Engineering noch ein Abstecher zu Infineon Singapore. Auch hier gibt es enge Kontakte nach Sachsen, berichtete der Chef des Dresdner Infineon-Werks, Raik Brettschneider, der ebenfalls in der 30-köpfigen Delegation mitgereist war. Fast alle Wafer aus Dresden, wie die kreisrunden Rohlinge mit Silizium-Schaltkreisen heißen, gehen zur Endkontrolle nach Singapur, bevor die fertigen Computerchips ausgeliefert werden. Bei der Qualitätskontrolle seien beide Standorte daher wichtige Partner, so Brettschneider.

Einen ersten Erfolg konnte Kretschmer vom Treffen mit Premierminister Lee Hsien Loong mitbringen. Der habe weitere Investitionen in die Elbe Flugzeugwerke zugesagt, berichtete der CDU-Politiker. Das werde auch neue Jobs bringen – zusätzlich zu den bereits 1350. Das Wort des Premiers hat hier Gewicht: ST Engineering ist ein Staatskonzern und ST Aerospace, zu dem auch die EFW gehören, dessen wichtigste Sparte. Zudem wurde eine Ausweitung der wissenschaftlichen Zusammenarbeit vereinbart – und der Austausch von Studenten und auch Azubis. Infineon und EFW könnten hier den Anfang machen, hofft Kretschmer.

90 von 100 Millionen Euro sind schon verbaut

Wohin genau die neuen Investitionen in die Dresdner Flugzeugwerke fließen sollen, ist aber noch offen. „Es gibt da mehrere Ideen“, sagte EFW-Chef Sperl. „Aber entschieden ist noch nichts.“ Schon Kretschmers Vorgänger Tillich hatte bei seinem Singapur-Besuch 2016 massive Investitionszusagen für Dresden mitgebracht. Daraus wurde dann ein 100-Millionen-Euro-Programm, das nach wie vor abgearbeitet wird. „Wir fahren im Moment das größte Investitionsprogramm, das wir jemals hatten“, sagte Sperl. Und 90 Millionen davon seien schon verbaut worden. In Kodersdorf ( Landkreis Görlitz) wurde eine neue Fabrik für Airbus-Teile hochgezogen, und in Dresden entsteht gerade ein neuer Hangar, in dem drei Airbus A 330 gleichzeitig Platz finden. „Mitte 2019 ist das fertig“, so Sperl. Danach könnte sich das nun angekündigte neue Investitionsprogramm nahtlos anschließen. „Wir hoffen, dass wir dann weiter wachsen.“

Kretschmer zeigte sich am Ende hochzufrieden mit der Reise – und denkt bereits über eine Neuauflage nach. „Ich würde mich freuen, wenn wir nächstes Jahr wiederkommen.“ Dafür hat er schon eine ganz konkrete Idee: Den Tag der Deutschen Einheit 2020 möchte er gern dort begehen. „Wir waren ja im vergangene Jahr schon in London, in diesem Jahr sind wir in Prag. Ich könnte mir gut vorstellen, 2020 in Singapur zu feiern.“

Von Frank Johannsen