Dresden

Mit 17 Seiten Umfang ist es keine überbordende Lektüre. Doch sie könnte, ihre Realisierung vorausgesetzt, die Kulturförderung in Dresden neu grundieren. Im Papier „Fair in Dresden“ schlägt das Amt für Kultur und Denkmalschutz Pflöcke ein: unter anderem mit Vorschlägen wie der Einführung von Honoraruntergrenzen und der Abkehr von starrer Projekt- oder institutioneller Förderung (DNN berichteten). Auch für die anhaltende Flaute in Sachen Kreativräumen, vor allem fehlender Ateliers, finden sich Handlungsanweisungen, die geprüft werden sollen. Dazu gehören die Entwicklung kommunaler Liegenschaften für Kulturschaffende, beispielsweise über das Erbbaurecht, oder die Möglichkeit von Mietkostenzuschüssen.

Es ist, das muss gesagt sein, ein mehr als löbliches Unterfangen, mit dem Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch ( Die Linke) Akzente setzen will. Dennoch bleibt einzuräumen: Das Thema ist überfällig – was vor allem Klepschs Vorgängern im Amt anzukreiden ist. Atelierförderung, wie man sie in Berlin versteht, war in der Kunsthochschul-Museums-Residenz-Hochburg Dresden leider nie so recht stadtpolitisches Thema. Auch das hiesige Abwarten im Fall der Ostrale-Ausstellung – die in den alten Futterställen im Ostragehege beheimatet war und nach einem vergeblichen Wechsel gen Chemnitz in diesem Jahr nun dort sein wird, wo sie nie hin wollte: in der ungeliebten Dresdner Messe – fällt übrigens in diese Phase jahrelangen Schulterzuckens. Aber das nur am Rande.

Zurück zu den fehlenden Atelierflächen. Für den Dresdner Künstlerbund zielt die „Fair in Dresden“-Programmatik „in die richtige Richtung“, es müsse jedoch „notwendigerweise auch schnellere Lösungen“ geben, antwortet Geschäftsführerin Antje Friedrich auf eine DNN-Anfrage. „Ein Bedarf an Mietzuschüssen ist offensichtlich, hier braucht es kein Abwarten.“ Den anderen grundlegenden Vorschlag des Amtes sieht der Künstlerbund dagegen mehr als skeptisch: „Die These, dass bei der Entwicklung kommunaler Liegenschaften am Ende für die Nutzer auch nur immobilienmarktübliche Mieten resultieren würden, ist nicht nachvollziehbar.“ Sprich: Die Kommune ist gefragt, denn der Markt allein wird hier gar nichts richten, zumindest nicht im Sinne erschwinglicher Ateliers.

Das muss er auch nicht, wird mancher nun einwenden, und ist natürlich im Recht. Doch die Stadt hat sich eben jenem Markt und dessen Immobilienausprägung in einer Art Verkaufssog hingegeben, sich somit selbst Einflussmöglichkeiten auf kommunaler Ebene beraubt. Oder wie es der Künstlerbund formuliert: „Insgesamt sollten wir uns in Dresden eingestehen, dass wir vor dem Hintergrund unserer Interessen als Stadtgesellschaft an einer lebendigen und an der Zukunft ausgerichteten Kunst- und Kulturstadt die Entwicklung auf dem Immobilienmarkt nicht rechtzeitig antizipiert haben.“

Dazu eine Zahl: Allein zwischen 2010 und 2017 sind 565 bebaute und unbebaute Grundstücke für Wohn- oder Gewerbenutzung verkauft worden (darunter auch sogenannte Arrondierungsflächen). Das teilte der Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften der Stadt Dresden ebenfalls auf DNN-Anfrage mit. Schwer zu glauben, dass darunter nicht eine gewesen sei, die in kommunaler Regie für die Künstler der Stadt brauchbar gewesen wäre.

Der Autor erinnert an dieser Stelle nur an die Künstlerinitiative 7. Stock, die jahrelang Räumlichkeiten im Hochhaus an der Wilsdruffer Straße 3 nutzte, bis das Gebäude 2015 für etwa 1,3 Millionen Euro verkauft wurde. Danach folgte eine aufwändige Sanierung, heute sind dort Läden und Büros untergebracht. Aus dem gesamten Gebäude ein Atelierhaus zu machen, wäre natürlich utopisch gewesen. Der Gedanke aber, vielleicht zwei obere Etagen – wie vom 7. Stock vorexerziert – im besagten Sinne nutzbar zu belassen, fand ebenso wenig Raum. Ideen kommunaler Atelierförderung scheint tatsächlich der Ruch von Utopie anzuhängen.

Ganz anders sieht das im sogenannten Rosenwerk des Vereins Konglomerat aus, der seit fast vier Jahren am Jagdweg sein Domizil hat und Kreativen vieler Couleur ein Zuhause bietet. Dort steht eher das Umsetzen von Utopien an, selbst bei Übergröße. Eine dieser Utopien ist eine mögliche Erweiterung der Flächen – am besten gleich gegenüber, auf der Rosenstraße 77. Dort finden sich die Gebäude der ehemaligen Potsdamer Chemiehandelsgesellschaft, ein Verwaltungsbau plus fünfgeschossigem Lagerhaus. Allein in letzterem schlummern nach Schätzung des Autors rund 7000 Quadratmeter Nutzfläche, Keller exklusive.

Doch die Frage ist, was aus dem Bauwerk werden soll. Die Stadt Dresden hat am 19. Oktober das sogenannte Aneignungsrecht des Freistaates Sachsen über das Grundstück erworben. Die Kommune könne aber noch nicht über das Areal verfügen. Erst nach einer erforderlichen Sanierung – wo mögliche Altlasten eine sicher nicht unerhebliche Rolle spielen – werde die Stadt über Nutzungsmöglichkeiten entscheiden. All das ist Antworten auf DNN-Anfragen zu entnehmen. Auch, dass das Entsorgungsunternehmen Veolia Umweltservice Ost GmbH & Co. KG, das nebenan auf der Rosenstraße 99 beheimatet ist, bereits Interesse angemeldet habe. Veolia nutzt jedoch jetzt schon die Außenflächen besagten Grundstücks recht intensiv, wo zahlreiche Großcontainer abgestellt sind.

Ein Blick in die Dresdner Neustadt zeigt dann die Marktseite der Medaille, Beispiel Schwepnitzer Straße 3. Dort hat ein schmucker Altbau seine Renaissance. Dafür sorgt der Österreicher André Justin d’Aron, der weltweit Immobilien besitzt und betreibt. Er saß zwei Jahre lang als FPÖ-Politiker im österreichischen Bundesrat, dem Pendant zum Bundestag. Später, 2004, sah er sich Vorwürfen ausgesetzt, in einem seiner Häuser seien Asylbewerber in unwürdiger Art untergebracht. D’Aron hatte die Anschuldigungen zurückgewiesen. Im März 2004 trat er als Bezirksvorsteher-Stellvertreter des Wiener Gemeindebezirks Ottakring nach knapp drei Jahren Amtszeit zurück.

In Dresden lobt der durchaus charmante d’Aron die Verwaltung. Im Kiez will er sich für ein Vorgehen gegen Graffiti stark machen. Wichtiger aber in diesem Kontext: Er will an Künstler vermieten, für 9,50 Euro pro Quadratmeter. Damit reizt er das Mögliche an Mieteinnahmen noch nicht einmal aus. Ob es die oben beschriebene Dresdner Künstler-Klientel dennoch in d’Arons Haus ziehen wird, ist trotzdem zu bezweifeln. Ohne Zuschüsse bleiben solche Mieten für die meisten einfach unerschwinglich.

Nicht weit weg davon, an der Lößnitzstraße 14, ist für ein anderes Kreativraumprojekt die letzte Messe gelesen. Die Nikkifaktur, das Haus 7 dieses Areals, wird verschwinden, trotz einer von ihrem Chef Marco Wildner gestarteten Petition, die 1062 Unterzeichner fand. Dennoch wurde sie nicht dem Petitionsausschuss vorgelegt, weil das Grundstück Eigentum der DREWAG-Stadtwerke GmbH und nicht der Landeshauptstadt sei, wie die Stadt mitteilte. Grund für den Abriss sind Altlasten im Erdreich.

Das eingangs erwähnte Papier „Fair in Dresden“ hat sich der hier beschriebenen Fragen räumlicher Dauerengpässe angenommen. Wie stark die Stadt dabei umsteuern kann, werden die Antworten zeigen. Bei der Atelierförderung wäre ein großer Wurf wünschenswert. Ob er gelingt?

Von Torsten Klaus