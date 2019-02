Dresden

Kreativhaus wird Parkplatz. So lässt sich mit drei Worten beschreiben, was auf dem Gelände der ehemaligen Gasanstalt an der Lößnitzstraße geschieht. Die Abrisspläne für das einst von 18 Mietern aus der Kreativwirtschaft genutzte Gebäude wurden bereits im vergangenen Jahr bekannt und haben für Aufsehen gesorgt – unter anderem fand eine Petition gegen den Auszug der Kreativen binnen Tagen Tausende Unterstützer.

Jetzt haben die Stadtwerke Drewag den Abriss festgezurrt. Im Mai soll mit den rund 2,5 Millionen Euro teuren Arbeiten begonnen werden, kündigte Henryk Burchardt, Immobilienfachmann bei der Drewag, bei der jüngsten Sitzung des Stadtbezirksbeirats Neustadt an. Im Oktober soll das seit Ende 2018 leergezogene Gebäude dann spätestens Geschichte sein.

Altlasten liegen direkt unter dem Gebäude

Der Haus 7 genannte Bau wird dabei gewissermaßen von seiner Geschichte eingeholt: Er wird Opfer des schlampigen Umgangs mit Altlasten in vergangenen Zeiten. Eine Rückblende: 1865 ging das Gaswerk an der Lößnitzsstraße in Betrieb und wurde knapp 60 Jahre später außer Dienst gestellt. Aus dieser Zeit stammen auch die Altlasten. Die Drewag nutzten das Gelände für unterschiedliche Zwecke noch bis 2008, Haus 7 speziell diente zuletzt als Fahrzeughalle.

Nach dem Auszug der Stadtwerke kam die Kreativwirtschaft aufs Gelände – als Zwischennutzer, wie damals vielleicht nicht klar genug gesagt wurde, jetzt aber immer deutlicher wird. So entsteht neben Haus 7 die 148. Grundschule – das ist der Grund, warum man sich bei der Drewag intensiv mit den Altlasten beschäftigen musste.

Unter anderem dieser Giebel muss verschwinden, bevor die Arbeiter an die im Boden liegende Teergrube gelangen können. Hinter der Mauer links beginnt schon der Friedhof. Quelle: Dietrich Flechtner

„Uns wurde klar gesagt, dass alle Altlasten beseitigt sein müssen, bevor die Schule im Herbst 2020 eröffnet wird“, sagt Immobilienmann Burchardt. Man habe zwar gewusst, dass unter Haus 7 eine Teergrube schlummert, kannte aber deren Ausmaße nicht. Nach der Untersuchung der Schock: In eine sechs Meter tiefe sowie zwölf mal 16 Meter tiefe Grube hatten die Altvorderen Rückstände aus der Gasfabrik verklappt und dann einfach eine Bodenplatte drauf gelegt.

Das wird dem Gebäude nun zum Verhängnis. „Wir können dort mit keiner Technologie an die Altlasten heran, ohne das Gebäude stark zu beschädigen“, sagt Burchardt. Mehr als ein Drittel des ohnehin sanierungsfälligen Gebäudes muss weg; es bliebe ein Überrest, der als solcher nicht sinnvoll und schon gar nicht wirtschaftlich genutzt werden kann. „Da verschwindet ein ganzer Giebel, die gesamte Haustechnik“, zählt Burchardt auf. Deshalb die Kündigungen, deshalb der Komplettabriss.

Bestandsschutz geht mit dem Abriss verloren

Damit ist der Gebäudestandort auch zukünftig verloren. Denn er grenzt unmittelbar an den Inneren Neustädter Friedhof – rechtlich ist heutzutage eine Bebauung erst in 75 Meter Entfernung von den Grabstätten erlaubt. Der Altbau, den kaum ein Meter von der Friedhofsmauer trennt, hat noch Bestandsschutz genossen, der mit dem Abriss verloren geht. Deshalb war auch eine Rückkehr für die betroffenen Mieter, darunter die Nikkifaktur, das Upcycling-Atelier oder der Jeans-Designer Johann Ruttloff ausgeschlossen. „Sie haben alle eine andere Bleibe gefunden. Wer selbst nichts gefunden hat, dem haben wir bei der Suche geholfen“, sagt Burchardt.

Stellt sich die Frage, wie die Fläche künftig genutzt werden kann. Derzeit werde noch an einem entsprechenden Konzept gearbeitet, heißt es von der Drewag. Gedacht wird an einen Mobilitätsstützpunkt mit Stellplätzen für Carsharing, E-Mobilität und Anwohnerparken – ein Parkplatz also. Betrieben würde er von der Drewag, weil sie für den Abriss von Haus 7 eine 80-prozentige Förderung kassieren will, das Gelände in der Folge deshalb selbst nutzen muss.

Von Uwe Hofmann