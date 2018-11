Dresden

In der sogenannten Reichspogromnacht vom 9. November zum 10. November 1938 brannten jüdische Synagogen in ganz Deutschland, auch in Dresden. Staatsministerin Barbara Klepsch und Oberbürgermeister Dirk Hilbert legten am Freitag in Erinnerung an den Standort der Alten Jüdischen Synagoge, die 1840 von Gottfried Semper erbaut wurde, Gedenkkränze am Hasenberg ab. Am Brühlschen Garten erinnert eine Stele an den ehemaligen Standort. Zuvor fand eine Gedenkveranstaltung in der neuen Synagoge, Hasenberg 1, statt.

Von Carolin Seyffert