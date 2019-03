Dresden

Während der fünften Jahreszeit tragen Millionen Deutsche nicht nur andere Kleidung, nein, sie sprechen anders und bewegen sich auch anders. Wie aber geht es denen, die für ihr Amt, ihren Beruf eine Uniform, einen Talar, eine Robe, einen weißen Kittel anlegen? Was geschieht, wenn aus Mario Marx Doktor Marx wird, aus Sebastian Feydt Pfarrer Feydt, aus Martin Marx Richter Marx und aus Thomas Geithner Polizeihauptkommissar Geithner? Wir haben nachgefragt.

Der Polizist: „Dann bin ich der Staat“

T Quelle: Anja Schneider

Zum Fasching als Polizist – geht oder geht nicht?

Geht auf jeden Fall! Geht nur nicht, wenn jemand anfängt, sich auch wie ein Polizist aufzuführen – also Amtsanmaßung begeht. Ansonsten denke ich: Niemand würde sich so verkleiden, wenn er den Beruf nicht spannend fände.

Ihre Berufsbekleidung ist ein Symbol – wofür steht es bei Ihnen?

Mit der Uniform verbinden die Menschen Erwartungen. Dann repräsentiere ich den Staat.

Wollten Sie schon immer zur Polizei?

Dass mein Großvater bei der Kripo war, hat meine Berufswahl nicht beeinflusst. Zum Ende der Schulzeit hab ich mal so einen Profiltest am Computer gemacht. Der spuckte am Ende zwei Treffer aus: Lehrer und Polizist. Mein Vater war Lehrer, und ich hatte gerade das Abi geschafft... Kein Wunder, dass die Schule auf Anhieb durchfiel.

Mögen Sie Ihre Uniform

Ja, ich finde, sie hat eine positive Wirkung. Und ich empfinde eine Form von Achtung. Die spüre ich zumeist auch bei meinem Gegenüber.

Als Sie die Uniform zum ersten Mal angelegt haben: Was war das für ein Gefühl?

Naja, ich weiß noch, dass wir Anfang der 1990er alte DDR-Bestände auftrugen. Aber ich erinnere mich an die Vereidigung, an das Gefühl von Stolz, es geschafft zu haben, dazu zu gehören. Es war ein großes Abenteuer.

Hat sich das Gefühl bis heute erhalten?

Meine Uniform hab ich vom ersten Ausbildungstag im Oktober 1992 an getragen. Ich fand das immer gut, auch aus ganz praktischen Gründen. Zum einen: Meine Rolle ist immer klar. Und: Ich muss mir keine Gedanken machen, mit welchen modischen Accessoires ich meinen Dienststatus garniere. Außerdem bietet die Uniform auch Schutz: Die Hemmschwelle bei Angriffen ist viel höher: Ein Angreifer weiß: Wenn ich rufe, kommen sehr schnell noch mehr von meiner Sorte.

Zur Galerie Der Kleiderschrank im Büro von Thomas Geithner, Erster Polizeihauptkommissar und Pressesprecher der Dresdner Polizei, ist voll.

Sind Sie in Uniform ein anderer Mensch?

Darüber hab ich oft nachgedacht. Ich meine: ja. Privat bin ich zurückhaltend, eher der Zuhörer als der Unterhalter. Ich telefoniere nicht gern, bewege mich gern im engen Familienkreis. Viele aus meinem Studium haben sich gewundert, dass ausgerechnet ich in der Pressestelle gelandet bin. Doch sobald ich die Uniform angelegt hab und mein Arbeitstag beginnt, hab ich kein Problem zu diskutieren, schlagfertig zu sein. Als würde ich Selbstbewusstsein tanken.

Gibt es Regeln, die sich mit der Uniform verbinden?

Na klar. Man ist ständig unter Beobachtung – schließlich repräsentiert die Polizei das Gewaltmonopol des Staates. Wir dürfen Autos anhalten, Menschen kontrollieren, Wohnungen durchsuchen. Wir haben eine Rolle, die akzeptiert werden soll. Und so müssen wir uns auch verhalten. Fehler bekommen da schnell viel Gewicht. Und man darf nicht vergessen: Die Uniform wirkt auf Manche auch provozierend. Wer etwas gegen den Staat hat, hat oft auch etwas gegen Polizisten. Auch da treten wir als Privatpersonen hinter das Symbol, hinter die Uniform zurück.

Hat sich die Uniform im Laufe der Jahre verändert?

Immer mal wieder – modisch, aber vor allem beim Material. Und zum Glück ist Sachsen ab 2009 zu Blau gewechselt. Das finde ich viel dynamischer als das altbackene Grün davor.

Wie viele Uniformen hängen in Ihrem Schrank?

(Er lacht und öffnet den Schrank. Es gibt lange und kurze blaue Hemden, für Festanlässe weiße Hemden, lange Hosen, Einsatzhosen, Sakko, Softshelljacke, Anorak, Schuhe für drin und draußen.) Für 230 Euro im Jahr gibt’s bei Bedarf Nachschub.

Was war Ihr Lieblingskostüm als Kind?

Als Winnetou-Fan: Indianer!

Und heute?

Gar keins, Fasching ist nicht mein Ding.

Der Pfarrer, ein Gastbeitrag von Sebastian Feydt: „Man sieht nicht, wie die Knie zittern“

Frauenkirchenpfarrer Sebastian Feydt im Talar Quelle: Frauenkirche Dresden

Können das Kinder heute noch: einen Pfarrer zeichnen? Aber klar. Schwarzes Kleid und weißes Lätzchen, fertig ist der protestantische Geistliche.

Dass das Kleid ein Talar und das Lätzchen früher einmal ein Bartschoner war und heute Beffchen heißt, ist ja nicht so entscheidend. Wichtig ist, dass man Frauen und Männer im geistlichen Amt an dieser Dienstkleidung erkennen kann. Im Gottesdienst muss ich nicht erst lange suchen, wer am Altar und in der Kanzel stehen wird. Und das ist in der Kirche um die Ecke genauso wie am anderen Ende der Welt.

Der schwarze Talar erinnert an die Robe der Gelehrten in den Universitäten. Bis heute tragen auch Anwälte und Richter eine ähnliche, einheitliche Kleidung.

In der Frauenkirche hängt mein Talar in der Sakristei im extra dafür gebauten Talar-Schrank. An manchen Tagen komme ich mittags und abends dorthin, um den Talar anzulegen. Dazu muss ich ihn aus der Talarhülle nehmen, aufknöpfen, umlegen und all die vielen Knöpfe, bis hinunter über die Knie wieder zuknöpfen.

Vorher achte ich darauf, dass ich nicht gerade rote Socken oder eine grüne Hose angezogen habe. Vielmehr ein weißes Hemd, einen dunklen Anzug, schwarze Strümpfe und schwarze Schuhe. Es folgt ja keine Modenschau, sondern wir tragen eine einheitliche Kleidung um zu zeigen: Hier tritt die Person hinter ein Amt zurück.

Bis heute bin ich aufgeregt, wenn ich in der Frauenkirche spreche. Aber unter dem Talar sieht man nicht, wie die Knie zittern...

Einen Talar anzulegen und zu tragen, ist etwas Besonderes. Auch nach 25 Jahren empfinde ich das noch so. Der Talar verbindet mich mit vielen Amtsträgern und Geistlichen, die lange vor mir gelebt und gewirkt haben. Das Denkmal von Martin Luther vor der Frauenkirche auf dem Neumarkt zeigt ihn im Talar.

Wenn ich im Talar aus der Kirche heraustrete, zum Beispiel auf die Bühne vor der Kirche bei der weihnachtlichen Vesper am 23. Dezember, sind immer viele Blicke auf uns Geistliche gerichtet. Früher waren Geistliche im Talar aus dem öffentlichen Raum fast verschwunden. Heute ist es wieder ganz normal.

Wenn ich während des Faschings sehe, dass jemand als Pfarrer verkleidet ist, freut mich das. Zeigt es doch, dass der Talar eine Berufsbekleidung mit Wiedererkennungskraft ist.

Beim Karneval war ich zuletzt als Kind, verkleidet als Indianer. Heute ist das Verkleiden nicht so meine Sache. Schon gar nicht, wenn dabei verhüllt bleibt, wer ich wirklich bin. Gesicht und Haltung zeigen ist mir wichtig!

Der Chirurg: „Es geht um den, der drinsteckt“

Für den Plastischen Chirurgen Mario Marx ist der Kittel eine Notwendigkeit. Er mag ihn nicht besonders, trägt ihn aber mit Würde. Er steht für Empathie, Vertrauen und Ehrlichkeit und Kompetenz. Quelle: Anja Schneider

Arzt als Faschingskostüm ist ein Klassiker. Geht auch für Sie – oder eher nicht?

Als Faschingskostüm ging das für mich noch nie.

Ihre Berufsbekleidung ist ein Symbol. Die berühmten „Götter in Weiß“... Wofür steht es bei Ihnen?

Für Empathie, Vertrauen und Ehrlichkeit und Kompetenz... In Summe: Berufung.

Mögen Sie weiße Kittel?

Nein.

Haben Mediziner in weißen Kitteln Sie schon als Kind beeindruckt?

Ja. Nach einem schweren Verkehrsunfall betreute mich ein beeindruckender Chirurg. Das Vertrauen war spürbar und tat gut.

Als Sie zum ersten Mal als Arzt im weißen Kittel vor Patienten traten: Was war das für ein Gefühl?

Ich verspürte Stolz und Aufregung.

Hat sich das bis heute erhalten? Wächst man in seine berufliche Hülle hinein?

Ja, das Gefühl ist noch da, und es hat sich weiterentwickelt – dank der mittlerweile 28-jährigen Berufserfahrung.

Sind Sie ohne weißen oder grünen Schutzkittel ein anderer Mensch?

Nein, ein anderer Mensch bin ich dann nicht, aber ich bin in einer anderen Mission unterwegs – nämlich als Familienmensch mit Leib und Seele.

Gibt es besondere Verhaltensmaßregeln, wenn man in seinem weißen Kittel Kranken oder deren Angehörigen begegnet? Kommen Sie damit immer klar?

Der Kittel repräsentiert den Träger – weshalb ich ihn immer geschlossen trage, sauber und in Würde. Es geht darum zu zeigen, dass ich gedenke, die Erwartungen meines Gegenübers zu erfüllen. Denn ich bin für den Patienten da, nicht der Patient für mich. Das war für mich noch nie ein Problem.

Hat sich Ihr Verständnis von dem, was der Arztkittel repräsentiert, im Laufe der Jahre verändert?

Nein. Es geht ganz klar um den, der drinsteckt. Die Erfahrung macht einen Arzt für seine Patienten lediglich wertvoller.

Spielt beim Auftreten im weißen Kittel eine Rolle, dass man als Privatperson hinter ihn zurücktreten kann?

Nicht wirklich. Weil die Erwartungen der Patienten sich eben auch direkt an mich richten und ich sie erfüllen möchte. Andererseits ist ein respektvoller Abstand unerlässlich. Ich pflege das „Sie“ gegenüber Patienten ebenso wie gegenüber den Männern und Frauen in meinem Team.

Wie viele Kittel hängen in Ihrem Schrank?

Ich komme mit sechs aus.

Was war Ihr Lieblingskostüm als Kind?

Indianerhäuptling.

Als was verkleiden Sie sich heute?

Ich bin ein Faschingsmuffel und sehr froh, mich nicht verkleiden zu müssen.

Der Richter : „Humor verachtet nichts und niemanden“

Dr. Martin Marx ist seit 15 Jahren Richter am Oberlandesgericht Dresden und im Spezialsenat für Marken-, Urheber- und Patentrecht. Er findet, dass er mit der Robe zugleich eine besondere Verantwortung übernommen hat. Quelle: Anja Schneider

Als Richter zum Fasching – geht oder geht nicht?

Geht – Humor verachtet nichts und niemanden.

Ihre Berufsbekleidung ist ein Symbol – wofür steht es bei Ihnen?

Für Unparteilichkeit und Sachlichkeit.

Mögen Sie die Robe?

Als Teil meines Berufs – ja.

Hat Sie die Robe schon als Kind beeindruckt?

Ja, mein Großvater trug als Pfarrer einen Talar.

Als Sie die Robe zum ersten Mal angelegt haben: Was war das für ein Gefühl?

Jetzt beginnt die Suche nach Gerechtigkeit.

Hat sich das bis heute erhalten?

Erhalten hat sich, dass man zugleich mit der Robe eine besondere Verantwortung auf sich nimmt.

Sind Sie ein anderer Mensch, wenn Sie die Robe anlegen?

Ich hoffe nicht.

Gibt es besondere Verhaltensmaßregeln, die sich mit der Robe verbinden? Kommen Sie damit immer klar?

Würdeloses Verhalten vermeiden – damit komme ich klar.

Hat sich Ihr Verständnis von dem, was die Robe repräsentiert, im Laufe der Jahre verändert? Wenn ja: Wie?

Manche Betroffene sehen in ihr das Schicksal.

Spielt beim Auftreten in Robe der Schutzgedanke eine Rolle, weil man als Privatperson hinter ihn zurücktreten kann?

Wichtig ist, der Funktion, nicht der Person ein Aussehen zu geben.

Wie viele Roben hängen in Ihrem Schrank?

Eine – in Konfektion.

Was war Ihr Lieblingskostüm als Kind?

Ritter ohne Rüstung, Furcht und Tadel.

Als was verkleiden Sie sich – wenn überhaupt - heute?

Als Huddelbätz.

Von Barbara Stock