Dresden

Hiobsbotschaft für die Stadtkasse: Der Bau des Schulcampus in Pieschen wird deutlich teurer als geplant. An der Gehestraße errichtet die städtische Tochter Stesad GmbH im Auftrag der Stadt ein Gebäude für ein fünfzügiges Gymnasium und eine fünfzügige Oberschule, in dem einmal 1900 Schüler lernen sollen. 75 Millionen Euro waren für den Neubau vorgesehen, 60 Prozent davon kommen als Fördermittel vom Freistaat Sachsen.

Bereits jetzt sind Mehrkosten in Höhe von neun Millionen Euro angefallen, erklärte Stesad-Geschäftsführer Axel Walther gegenüber DNN. Für den weiteren Fortgang der Arbeiten schlägt die Stesad ein Risikobudget in Höhe von sieben Millionen Euro vor. Bereits vor Baubeginn hatte sich das Vorhaben wegen geänderter Schulbauvorschriften um zwei Millionen Euro verteuert. Insgesamt sind Mehrkosten von bis zu 18 Millionen Euro zu erwarten.

Laut Walther sind gravierende Mängel in Planung, Bauüberwachung und Bauausführung ein Grund für die Kostenexplosion. Die Stesad habe der aus drei Planungsbüros bestehenden Arbeitsgemeinschaft Ende Dezember gekündigt. Das städtische Unternehmen habe jegliche Honorarzahlungen eingestellt und prüfe Schadensersatzansprüche gegen die Arbeitsgemeinschaft.

Die Mängelliste reiche von der Nichtbeachtung von Bodengrundgutachten über eine fehlerhafte Tragwerksplanung bis hin zu mangelhaften Leistungsverzeichnissen für Bau- und Haustechnikgewerke. So hätten die Planer veraltete Lichttechnik vorgesehen, die auf dem Markt gar nicht mehr zu haben sei. Die Stesad habe inzwischen leistungsfähige Planungsbüros gebunden und die Bauoberleitung selbst übernommen.

Die Bauabläufe seien so beschleunigt worden, dass eine Chance bestünde, den Schulbetrieb im August aufzunehmen, erklärte Walther. Der termingerechte Start ist wichtig, da der Schulcampus Pieschen als Auslagerungsstandort für das Gymnasium Klotzsche genutzt werden soll. In Klotzsche soll ein neues Hauptgebäude errichtet werden. Wenn die Schüler im Sommer nicht in ein anderes Gebäude umziehen können, sind die Neubaupläne zum Scheitern verurteilt.

Wie die Verwaltung die Mehrkosten finanziert, steht noch nicht fest. Zunächst soll Schulbürgermeister Hartmut Vorjohann ( CDU) prüfen, welche Möglichkeiten er in seinem Etat dafür hat.Die Liquiditätsreserve in Höhe von 43,5 Millionen Euro soll zunächst nicht zur Deckung der Kosten herangezogen werden.

