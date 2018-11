Dresden

Der Schnee lässt sich noch nicht blicken, aber eine Wintereisbahn hat Dresden wieder. Ab Freitag lockt sie auf den Konzertplatz Weißer Hirsch am Rand der Heide: Der 6. „Dresdner Winter“ kann beginnen. Sternekoch Stefan Hermann und sein Team bieten wieder ein vielseitiges Programm und haben den Konzertplatz-Winter auch noch einmal erweitert – zum ersten Mal gibt es neben der großen Eisfläche vor der Konzertmuschel eine zweite für die kleinsten Kufentester. Und immer sonnabends von 9 bis 10 Uhr bietet Eiskunstläuferin Patricia Kühne Kurse für Eisneulinge an (Erwachsene 13, Kinder 8 Euro). Eisstockschießen ist natürlich auch wieder dabei – drei Bahnen stehen bereit.

Nicht nur für Bewegung, auch für Verköstigung ist gesorgt. Die Blockhütte und die üblichen Verkaufsstände des Konzertplatzes stellen sich den hungrigen Gästen – ein bisschen Geduld in der Warteschlange wird manchmal vonnöten sein. Außerdem gibt es Brunch-Sonntage in der Blockhütte jeweils von 10 bis 14 Uhr (32 Euro pro Person), als feierlicher Weihnachtsbrunch auch am 1. und 2. Feiertag. Am 26. Januar treffen sich die Freude des Grillens ab 17 Uhr zum Outdoor-Winter-BBQ. Im Februar folgt ein Fondue-Abend in der Blockhütte. Die Hütte kann übrigens auch für private Feiern gebucht werden – der Andrang auf die Termine ist allerdings erfahrungsgemäß groß.

Gleich an diesem Sonnabend, dem 17. November, kann auf dem Konzertplatz schon die Suche nach Weihnachtsgeschenken losgehen: Zwischen 12 und 18 Uhr versammeln sich zahlreiche Händler mit ihren Ständen zur Winteredition des Outdoor-Handmade-Marktes. Am 19. Januar präsentiert er sich noch einmal auf dem Gelände. Am 6. Dezember – wann sonst? – ist der Nikolaus zu Gast. Wer am Vortag bis 19 Uhr seinen Kinderstiefel abgegeben hat, bekommt ihn sogar gefüllt – wenn er zu den ersten 100 zählt, die einen bringen.

Des weiteren im Winter-Programm sind Puppentheateraufführungen für die Kinder an zehn Sonn- und den Weihnachtsfeiertagen sowie Winter-Kino (Heinz Rühmanns unverwüstliche „Feuerzangenbowle“) für die Größeren. Da dürfte jedem warm ums Herz werden. Und das ist gut so. Denn die Temperaturen sollen, sagt der Wetterdienst, ab nächster Woche deutlich sinken. Vielleicht gibt es sogar bis ins Flachland Schnee.

Service

Öffnungszeiten: Der „Dresdner Winter“ findet vom 16. November bis zum 3. März statt. Er ist montags bis freitags ab 14 Uhr, an Wochenenden, Feiertagen und in den Schulferien ab 10 Uhr geöffnet. Jeden Dienstag zwischen 18 und 22 Uhr gibt es ein Afterwork on Ice.

Eintrittspreise für die Schlittschuhbahn: Erwachsene zahlen 4,50 Euro für zwei Stunden, 7 Euro für das Tagesticket. Ermäßigte Preise gibt es für Kinder unter 12 Jahren, Schüler, Studenten und Rentner: zwei Stunden 3,50 Euro, Tagesticket 5 Euro. Die Familienkarte (zwei Erwachsene und zwei Kinder) kostet 14 Euro für zwei Stunden, 21 Euro für ein Tagesticket. Montag und Mittwoch ist Familientag: Ein Kind läuft in Begleitung eines vollzahlenden Erwachsenen frei. Zudem gibt es Zehnerkarten und Bonusstempelkarten.

Kontakt: Weitere Informationen im Internet unter www.dresdner-winter.com oder per Tel.: 0351 26 31 19 50.

Von hp