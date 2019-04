Dresden

Aufatmen in Weixdorf: Die Vorderfront des denkmalgeschützten Rathauses wird nun doch nicht mit einer Rettungstreppe verschandelt. Das Bauwerk soll nun an der Giebelseite zur Dresdner Straße errichtet werden. Das teilte die Stadtverwaltung den Ortschaftsräten auf einer Sondersitzung am Montagabend mit.

Die Treppe kommt. Aber nicht an die Vorderfront des Weixdorfer Rathauses. Quelle: Anja Schneider

Das 1928 eingeweihte Gebäude verfügt über keinen zweiten Rettungsweg. Deshalb sah die Verwaltung akuten Handlungsbedarf und wollte die Treppe so schnell wie möglich an der Vorderfront installieren. Der Ortschaftsrat lehnte die Pläne einstimmig ab – kein zweites Landhaus in Weixdorf, hieß es.

Die Verwaltung reagierte und legte am Montagabend weniger brachiale Pläne für einen zweiten Rettungsweg vor. Die Treppe an der Rückfront zu installieren, sei wegen des geringen Abstandes zur Sporthalle nicht möglich, wurde die Variante mit der Giebelseite erklärt. Dabei handelt es sich um eine Interimstreppe, die fünf Jahre stehen soll.

Danach soll das Rathaus gründlich renoviert werden. Der Ortschaftsrat werde dabei in die Planungen mit einbezogen, versprach die Verwaltung. „Das hätte man auch bei der Rettungstreppe tun sollen“, meinte Ortsvorsteher Gottfried Ecke ( CDU). „Wir sind mit dem Kompromiss einverstanden.“

Von Thomas Baumann-Hartwig