An der Augustusbrücke dauert es länger, die Albertbrücke muss warten und an der Carolabrücke wird es „bonfortionös“ – fast 25 Millionen Euro steckt Dresden in diesem Jahr in seine Brücken. Problem: Für die Nossener Brücke kommt jede Hilfe zu spät. Auf ihr werden früher oder später zwei von vier Spuren gesperrt.