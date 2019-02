Dresden

Im Dresdner Zoo hat es zum vierten Mal Nachwuchs bei den Goldtakinen gegeben. Mutter Chengdu brachte bereits am 20. Februar ein weibliches Jungtier auf die Welt, das den Namen Banjong erhielt. Vater Shen hat im vergangenen Jahr auch das Weibchen Joko gedeckt, so dass Huftier-Kurator Matthias Hendel in den nächsten Wochen durchaus noch mit einem weiteren Jungtier rechnet.

2018 wurden in Dresden zwei Männchen der seltenen Takin-Unterart, die in den Gebirgswäldern Westchinas beheimatet ist und in Europa nur von acht Zoos gezeigt wird, geboren. Aang und Aiguo sollen bald abgegeben werden, denn der Stall ist mit jetzt sechs Tieren voll belegt. Probleme unter den Tieren gibt es momentan aber noch nicht, versicherte Revierleiterin Josefine Bruse. Die Geburt sei sehr schnell vonstatten gegangen, die älteren Tiere hätten die kleine Banjong sehr gut aufgenommen.

Von Jochen Leimert