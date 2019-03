Dresden

Die Richter des Sozialgerichts Dresden haben bis zum 28. Februar einen Aktenberg von 15 497 offenen Verfahren angehäuft. Zwar sind im vergangenen Jahr 10 922 neue Verfahren eingegangen und 10 989 Verfahren erledigt worden, so dass sich der Bestand um 67 verringert hat. Doch der minimale Effekt wurde laut Gerichtssprecher Hans von Egidy bereits in den ersten beiden Monaten dieses Jahres wieder aufgehoben: 2296 neue Verfahren sind eingegangen.

„Mit der aktuellen Zahl an Richtern ist die Masse der Verfahren nicht zu bewältigen“, konstatiert von Egidy. Zum 1. März 2018 waren noch die damals 47 Kammern des Sozialgerichts mit Richtern besetzt. Am 1. März 2019 betrug die Zahl der Kammern 46, von denen aber vier nicht mit Richtern besetzt waren. „Am 1. April soll eine zusätzliche Richterin zugewiesen werden“, erklärte der Gerichtssprecher.

Hohe Bestände und wenig Richter – das hat Auswirkungen: Die Dauer der Klageverfahren betrug 2018 im Durchschnitt 17,2 Monate. 2017 lag der Wert noch bei 15,8 Monaten. Wenn sich die Parteien nicht auf einen Vergleich einigten oder die Klage zurückgenommen wurde, dauerte es 31,6 Monate vom Eingang der Klage bis zu einem Urteil. 2017 lag der Wert bei 29,3 Monaten.

Im November 2018 hatte ein neues Bundesgesetz eine Klagewelle bei Krankenhausabrechnungs-Streitigkeiten zur Folge, die laut von Egidy bis heute nachwirkt. Der Bundesgesetzgeber hatte die Verjährungszeit halbiert, was zu einer Vielzahl von neuen Verfahren führte (DNN berichteten). Erschwerend für das Sozialgericht Dresden kommt hinzu: Im Januar gingen 161 und im Februar 73 von anderen Sozialgerichten verwiesene Verfahren ein. Die Krankenkassen AOK plus und IKK classic haben ihren Sitz in Dresden, deshalb müssen Klageverfahren dieser Kassen am Sozialgericht Dresden verhandelt werden.

Die Neueingänge zum Rechtsgebiet „ Hartz IV“ sind im vergangenen Jahr laut von Egidy um 13 Prozent gesunken. Dafür hat sich die Zahl der neuen Verfahren zur Thematik Krankenversicherung um 30 Prozent und Rentenversicherung um 8,5 Prozent erhöht.

Von Thomas Baumann-Hartwig