Dresden

„So viele junge Studenten hatte ich noch nie“, sagte Biophysiker Stephan Grill, als er im Hörsaalzentrum in hunderte Kindergesichter blickte. Am Dienstagabend eröffnete der Wissenschaftler mit seinem Vortrag zum Thema „Wie formt sich ein Lebewesen?“ das Sommersemester der Kinderuni. Mit Knete, Laserschwert, Fußballnetz und Flummiball erklärte er anschaulich Biophysik – kinderleicht könnte man sagen.

Jedes Lebewesen besteht aus Millionen von Zellen. Aber woher wissen all diese, wohin sie müssen und was sie zu tun haben? „Dafür müssen wir zunächst verstehen, wie die Tiere wachsen können. Aus was besteht denn so ein Tier?“, wollte der Professor von seinen gespannten Zuhörern wissen. „Aus Zellen!“, tönte es da fast im Chor und der Wissenschaftler war sichtlich erstaunt: „Ihr kennt euch ja schon richtig gut aus!“

Auf der Jagd nach Antworten, wurde den ganzen Abend lang experimentiert. So drückte und zog Grill etwa einen Gummiball. „Um den zu formen, müssen wir kneten – und das braucht Kraft. Aber woher nehmen Lebewesen die Stärke?“, fragte der Wissenschaftler in den Raum. In Videos zeigte er anschließend, wie sich Zellen teilen und Tiere wachsen – und verriet: Zellen können alleine Kräfte erzeugen, um sich zu formen. „Moleküle sind die kleinen Teile, aus denen die Zellen bestehen. Und da gibt es quasi molekulare Traktoren. Die fahren in einem Schienennetzwerk auf der Zellhülle in alle Richtungen“, zeigte der Experte in einem neuen Video. Um das ganze zu veranschaulichen, schlug der Wissenschaftler sogar den Bogen zum Fußball. „Das Fußballtornetz ist quasi das Schienensystem. Und darauf sitzen Spinnen, die das Netz zusammen ziehen.“ Um zu zeigen, dass die Aussage stimmt, machte Grill mit den Kindern ein neues Experiment. „Alle nehme sich an ihre Hand und ziehen an ihrem Nachbar“, sagte Grill, während er sein Plastik-Laserschwert zückte. Mit diesem löste er die Verbindung auf, so dass die Kinder losließen und durch die Spannung leicht in entgegengesetzte Richtungen fielen. „Seht ihr, da haben Kräfte gewirkt. Die Aussage ist also wahr!“, erklärte der Referent. „Die molekularen Traktoren ziehen auf Schienen die Oberfläche zusammen und sorgen so dafür, das sich ein Lebewesen formen kann“, beantwortete Grill die komplexe Anfangsfrage.

Im Nachhinein erzählte er, dass es für ihn das erste Mal an der Kinderuni war. „Den Vortrag vorzubereiten, war gar nicht so einfach. Die Kunst war, alles so zu vereinfachen, dass es trotzdem richtig ist“, sagt er. Als der Wissenschaftler am Ende fragte, ob es noch Fragen gibt, rief ein Junge: „Es war viel zu kurz!“ Aber zum Glück gibt es ja noch drei weitere Ausgaben der Kinderuni.

Von Annafried Schmidt